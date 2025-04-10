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    Anlık Bildirim

    Google daha hızlı, daha verimli Gemini yapay zeka modelini duyurdu

    Google geçtiğimiz ay Gemini 2.5 yapay zekasını ve bu çatı altındaki ilk modeli Gemini 2.5 Pro’yu kullanıma almıştı. Şimdi ise firma daha hızlı ve verimli olan Gemini 2.5 Flash’ı duyurdu.
    Google daha hızlı, daha verimli Gemini yapay zekasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Google, geçtiğimiz ay duyurduğu Gemini 2.5 ile yapay zeka alanında yeniden iddialı bir konuma yükselmişti. Şirket, şimdi bu serinin daha hızlı ve ekonomik bir versiyonu olan Gemini 2.5 Flash modelini duyurdu. Yeni model, özellikle geliştiricilere yönelik hizmet sunan Vertex AI platformunda kullanılmaya başlandı.

    Daha hafif, daha ucuz, daha hızlı, daha verimli

    OpenAI'ın o3-mini ve DeepSeek'in R1'i gibi bir "akıl yürütme" modeli olan Gemini 2.5 Flash, adından da anlaşılacağı üzere hız odaklı bir yapay zeka. Google, bu modeli özellikle daha basit komutlara hızlı yanıt vermesi için tasarladı. Flash sürümleri, Pro versiyonlarına kıyasla daha küçük boyutta; ancak yine de gelişmiş düşünme yeteneklerine sahip. Bu da, hem işlem süresini kısaltıyor hem de maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor.

    Temel modelin merkezinde, dinamik düşünme adı verilen bir teknik bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde Gemini, gelen komutun karmaşıklığına göre yanıt üretiminde ne kadar “düşüneceğini” kendi belirliyor. Yani, basit sorulara daha hızlı cevap verirken, karmaşık taleplerde daha derin analiz yapabiliyor. Yeni nesil Flash modeliyle birlikte bu süreç artık geliştiriciler tarafından da kontrol edilebiliyor. Bu sayede, gerektiğinde "düşünme bütçesi" azaltılarak hem hız hem de verimlilik artırılabiliyor.

    Google daha hızlı, daha verimli Gemini yapay zekasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Gemini 2.5 Flash, şu an yalnızca Vertex AI üzerinde kullanılabiliyor, ancak ilerleyen dönemde tüketici tarafında da aktif olarak yer alması bekleniyor. Öte yandan, Gemini 2.5 Pro modeli de boş durmuyor. Google, bu modeli artık Deep Research aracı için kullanmaya başladı. Deep Research, bir konuyu derinlemesine araştırmak isteyen kullanıcılara uzun ve detaylı raporlar sunan gelişmiş bir yapay zeka aracı konumunda. Önceki sürümde Gemini 2.0 Pro kullanılıyordu; ancak 2.5 Pro ile geçilen bu yeni aşama, Google’a göre doğruluk ve fayda açısından ciddi bir iyileşme sağladı.

    Deep Research’un 2.5 Pro destekli sürümü şu an yalnızca Gemini Advanced aboneleri için aktif. Doalyısıyla ücretsiz kullanıcılar halen eski sürümle yetinmek zorunda. Ancak Google, tüm Gemini uygulamasının 2.5 serisine geçiş yapacağını belirtiyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

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