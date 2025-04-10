Google daha hızlı, daha verimli Gemini yapay zeka modelini duyurdu

Daha hafif, daha ucuz, daha hızlı, daha verimli
OpenAI'ın o3-mini ve DeepSeek'in R1'i gibi bir "akıl yürütme" modeli olan Gemini 2.5 Flash, adından da anlaşılacağı üzere hız odaklı bir yapay zeka. Google, bu modeli özellikle daha basit komutlara hızlı yanıt vermesi için tasarladı. Flash sürümleri, Pro versiyonlarına kıyasla daha küçük boyutta; ancak yine de gelişmiş düşünme yeteneklerine sahip. Bu da, hem işlem süresini kısaltıyor hem de maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor.
Temel modelin merkezinde, dinamik düşünme adı verilen bir teknik bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde Gemini, gelen komutun karmaşıklığına göre yanıt üretiminde ne kadar “düşüneceğini” kendi belirliyor. Yani, basit sorulara daha hızlı cevap verirken, karmaşık taleplerde daha derin analiz yapabiliyor. Yeni nesil Flash modeliyle birlikte bu süreç artık geliştiriciler tarafından da kontrol edilebiliyor. Bu sayede, gerektiğinde "düşünme bütçesi" azaltılarak hem hız hem de verimlilik artırılabiliyor.
Deep Research’un 2.5 Pro destekli sürümü şu an yalnızca Gemini Advanced aboneleri için aktif. Doalyısıyla ücretsiz kullanıcılar halen eski sürümle yetinmek zorunda. Ancak Google, tüm Gemini uygulamasının 2.5 serisine geçiş yapacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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