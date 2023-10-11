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    Google, Microsoft Edge'de YouTube videolarının izlenmesini engellemeye başladı

    Google, Microsoft Edge kullanıcılarının bazılarında YouTube videolarının izlemesini engellemeye başladı. Yaşananlar şirketin reklam engelleyicilere karşı başlattığı mücadele ile alakalı görünüyor.
    Google, Edge'de YouTube videolarının izlenmesini engellemeye başl Tam Boyutta Gör
    Google'ın Youtube'da reklam engelleyicilere karşı başlattığı mücadele Microsoft Edge tarayıcısına olumsuz yansıdı. Kullanıcılar platformda video izleme olanaklarını kaybetti. Görünüşe bakılırsa sorun Edge'de bulunan izleme engelleme mekanizmasının ayarlarından kaynaklanıyor.

    Microsoft'un tarayıcısında izleme engelleme için Temel, Dengeli ve Katı olmak üzere üç seviye mevcut. Katı mod seçildiğinde tarayıcı kullanıcıların YouTube da dahil olmak üzere tüm web sitelerinde izlenmesini önlemek için son derece sıkı önlemler uyguluyor. Yaşananlar da tam olarak bununla alakalı.

    Google, Edge'de YouTube videolarının izlenmesini engellemeye başl Tam Boyutta Gör

    Hata mı yoksa bilinçli bir hareket mi?

    Söz konusu koruma ile birlikte Google'ın kullanıcı verilerini toplama ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar gösterme yeteneği de kısıtlanmış oluyor. Böyle olunca da arama devi bu özelliği bir reklam engelleyici olarak görerek Edge'i Katı modda kullananlara reklam engelleyicilere uyguladığı yaptırımların aynısını uyguluyor.

    Google, Edge'de YouTube videolarının izlenmesini engellemeye başl

    Sonuç olarak kullanıcılar Katı modu devre dışı bırakmadıkları ya da ücretli YouTube Premium aboneliğine geçmedikleri sürece YouTube videolarını izleyemiyorlar. Google ve Microsoft temsilcileri henüz durum hakkında yorum yapmadı. Dolayısıyla, bu yaşananların bir hata mı olduğı yoksa bilinçli mi yapıldığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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