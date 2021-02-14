Google; Fransa’da haber sitelerine ödeme yapacak

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Son dönemde Google arama sonuçlarında yer verilen haber linkleri için hükümetlerin emek hakkı istediğine şahit oluyoruz. Baskıyı daha da arttıran ülkeler Google’den istediklerini koparacak gibi. En azından Fransa’da öyle.

3 yıl boyunca ödeme yapacak

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin haber platformlarına arama sonuçlarında yer veren Google’ın bunun karşılığında emek hakkını vermesi konusunda baskıları arttı. Google haber sitelerini arama sonuçlarından kaldırmakla tehdit etse de Fransa’da yürürlüğe giren bir kanun sonunda Google’ı pes ettirdi.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2"

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Kanuna göre Google; arama sonuçlarında pasaj şeklinde yer verdiği haber platformlarının sonuçları için 3 yıl boyunca ödeme yapacak. Toplamda 121 Fransız haber organizasyonuna 76 milyon dolar civarında ödeme yapılacağı ifade ediliyor.

Örneğin Le Monde platformuna 1.3 milyon dolar ödenecek. Haftalık bir yerel gazete olan La Voix de la Haute Marne için se 3 yıllık 13741$ belirlenmiş. Yani okunma sayısına göre gazetelerin geliri de değişiyor.

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Google aslında pasaj olarak haber sitelerine yer vermeyip kanundan sıyrılmayı planlıyordu ancak rekabet kurumları böyle bir durumda tekel oluşturma suçunun işleneceğini bildirmişti. Yani Google’ın kaçacak yeri kalmadı.

Google yeni yasaya göre Haber Vitrini şeklinde ayrı bir sekme oluşturdu ve burada haber sitelerinden pasajlara yer verilecek. Yani doğrudan arama sonuçlarında yer alan linklere para ödemeyecek. Bu sayede daha büyük bir meblağdan kurtulduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte her ülke aynı toleransı göstermeyebilir. Örneğin Avusturalya linkler karşılığında ödeme yapmasını istiyor ve Google’ı ülkede yasaklamakla tehdit ediyor. Microsoft başkanı Brad Smith geçtiğimiz günlerde ABD’nin de benzer bir kanun hazırlamasını istemişti.

https://arstechnica.com/tech-policy/2021/02/report-google-will-pay-76m-over-three-years-to-link-to-french-news-sites

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