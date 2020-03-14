Google G Suite aylık 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

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Google'ın Gmail, Drive, Takvim, Hangouts, Google Dokümanlar ve üretkenlik odaklı diğer uygulamalarından oluşan G Suite, 2 milyar etkin kullanıcı rakamına ulaştı. Açıklamayı ise G Suite bölümünün başkanı Javier Soltero yaptı.

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Soltero, şirketin yeni planlarından bahsetti

Soltero, 2019 yılının sonunda aylık 2 milyar aktif kullanıcı eşiğinin geçildiğini belirtti ve Google'ın ileride verimlilik yazılımı portföyünü revize etmeye devam etmeyi planladığını açıkladı. Ayrı uygulamaların tek çatıda birleştirilme planlarından bahseden Soltero, Gmail, Drive ve Hangouts'u birleştiren tek bir birleşik uygulama getirmeyi planladıklarını söyledi.

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G Suite ekibi ayrıca uygulamaları daha fazla optimize etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi ile ilgili çalışmalarına devam edecek. Gmail'de kullanılan öngörü motorunun yakında Google Dokümanlar ve daha fazla G Suite uygulamasına geçeceği de gelen bilgiler arasında.

https://www.axios.com/google-g-suite-total-users-9a6d3df6-c990-4866-9efc-ba6756ba3c4d.html

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