Pixel 5, amiral gemisi sınıfında olmayabilir

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Henüz Google'ın yeni akıllı telefon modelleri Google Pixel 5 ve Pixel 5 XL'in çıkış tarihine uzun bir süre var. Ancak bu durum cihazlarla ilgili söylentilerin çıkmamasına neden değil. Son sızıntı ise Pixel 5'in işlemcisi ile ilgili.

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Snapdragon 765 ile gelebilir

Güvenilir kaynaklardan 9to5Google'ın yeni bir raporuna göre Google Pixel 5 akıllı telefon modeli amiral gemisi cihazlardan beklenen bir işlemci ile gelmeyecek. Verilen bilgilerde Pixel 5'in Snapdragon 765 yonga seti ile piyasaya sürüleceği belirtilmiş. Bu da cihazın amiral gemisi sınıfında değerlendirilemeyeceği ve fiyatının da biraz düşeceği anlamına geliyor.

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Pixel 5 XL'in aynı işlemciye sahip olup olmayacağı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak Google'ın Pixel 5 modelini Snapdragon 865 yonga seti ile piyasaya sürecek olması kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor. Snapdragon 765 ve Snapdragon 865'in performansları benzer olarak değerlendirilse de, görüntü işlemcilerinin aynı olmadığı ve bunun da fotoğraf kalitesine yansıyacağına dikkat çekiliyor.

https://9to5google.com/2020/03/13/pixel-5-not-flagship-specs-google-camera-app/

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