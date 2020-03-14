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    Pixel 5, amiral gemisi sınıfında olmayabilir

    Teknoloji devi Google'ın üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli Pixel 5'in, amiral gemisi sınıfındaki modeller gibi ileri teknoloji bir işlemci ile gelmeyeceği belirtiliyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Pixel 5, amiral gemisi sınıfında olmayabilir
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    Henüz Google'ın yeni akıllı telefon modelleri Google Pixel 5 ve Pixel 5 XL'in çıkış tarihine uzun bir süre var. Ancak bu durum cihazlarla ilgili söylentilerin çıkmamasına neden değil. Son sızıntı ise Pixel 5'in işlemcisi ile ilgili.

    Ayrıca Bkz. "Apple'a iyi haber: Foxconn'da üretim normale döndü"

    Snapdragon 765 ile gelebilir

    Güvenilir kaynaklardan 9to5Google'ın yeni bir raporuna göre Google Pixel 5 akıllı telefon modeli amiral gemisi cihazlardan beklenen bir işlemci ile gelmeyecek. Verilen bilgilerde Pixel 5'in Snapdragon 765 yonga seti ile piyasaya sürüleceği belirtilmiş. Bu da cihazın amiral gemisi sınıfında değerlendirilemeyeceği ve fiyatının da biraz düşeceği anlamına geliyor.

    Pixel 5, amiral gemisi sınıfında olmayabilir
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    Pixel 5 XL'in aynı işlemciye sahip olup olmayacağı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak Google'ın Pixel 5 modelini Snapdragon 865 yonga seti ile piyasaya sürecek olması kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor. Snapdragon 765 ve Snapdragon 865'in performansları benzer olarak değerlendirilse de, görüntü işlemcilerinin aynı olmadığı ve bunun da fotoğraf kalitesine yansıyacağına dikkat çekiliyor.



    https://9to5google.com/2020/03/13/pixel-5-not-flagship-specs-google-camera-app/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 6 gün yeni yorumcu
    Türkiye'ye gelmedikten sonra amiral gemisi olsa ne olmasa ne.
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    drjacob (... ) 6 gün
    Türkiye’ye getirin boşverin amiral gemisini
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