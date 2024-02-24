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    Google, Gemini'nin neden ırksal açıdan çeşitli görüntüler oluşturduğunu açıkladı

    Google, yapay zeka aracı Gemini'nin hatalı tarihsel görüntüler oluşturmasından sonra bu özelliğin kullanımının durdurmuştu. Şirket, bu sorunun neden kaynakladığını açıklayan bir blog yazısı paylaştı.
    Google, Gemini'nin neden hatalı görüntüler oluşturduğunu açıkladı
    Google, yapay zeka aracı Gemini'nin hatalı tarihsel görüntüler oluşturmasından sonra bu özelliğin kullanımının durdurmuştu. Şirket, bu sorunun neden kaynakladığını açıklayan bir blog yazısı paylaştı.

    Şirketin Bilgi ve Enformasyondan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Prabhakar Raghavan, sohbet botunun ırksal çeşitlilikte görüntüler oluşturmasının sebebini, "açıkça çeşitlilik göstermemesi gereken vakaları hesaba katmamasından" kaynaklandığını açıkladı. Dahası, yapay zeka modelinin zamanla "çok daha temkinli" hale geldiğini ve doğası gereği saldırgan olmayan istemlere yanıt vermeyi reddettiğini söyledi. Raghavan, "Bu iki şey, modelin bazı durumlarda aşırı telafi etmesine, diğerlerinde ise aşırı muhafazakar olmasına yol açarak utanç verici ve yanlış görüntülere yol açtı" ifadelerinde bulundu.

    Google, Gemini'nin görüntü oluşturma işleminin gerçek kişilerin şiddet içeren veya cinsel içerikli görüntülerini oluşturamayacak ve ürettiği fotoğrafların çeşitli etnik kökenlere ve farklı özelliklere sahip insanları içerecek şekilde ayarlandığını belirtiyor.

    Beyaz bir çiftin resmini oluşturmayı reddetti

    Ancak bir kullanıcı, belirli bir etnik kökene veya cinsiyete sahip olması gereken kişilerin resimlerini oluşturmasını isterse, bunu yapabilmeli. Kullanıcıların yakın zamanda gösterdiği gibi Gemini, özellikle beyaz insanlar için talepte bulunan istekler için sonuç üretmeyi reddediyor. Örneğin, Çinli, Yahudi veya Afrikalı bir çiftin resmini oluştur dendiğinde Gemini bu isteği yerine getiriken, beyaz bir çiftin resmini oluşturmayı ise reddetti.

    Gemini'nin ayrıca tarihsel olarak doğru görüntüler üretme sorunları da bulunuyor. Kullanıcılar İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerinin fotoğralarını talep ettiğinde Gemini, Nazi üniforması giyen Siyah erkeklerin ve Asyalı kadınların resimlerini oluşturdu. Ya da "Amerika'nın kurucu babalarının" ve "Eski Papaların" resimlerini oluşturması istendiğinde farklı ırklara ait fotoğraflar oluşturdu. Papa'ya ait görsellerin tarihsel açıdan doğru olması talep edildiğinde iste sonuç vermeyi reddetti.

    Raghavan, Gemini'nin herhangi bir grubun görsellerini oluşturmayı reddetme veya tarihsel olarak hatalı fotoğraflar üretme niyetinde olmadığını söyledi. Ayrıca Google'ın Gemini'nin imajını geliştirmek için çalışacağına dair sözünü de yineledi. Ancak bunun için kapsamlı testler yapılması gerekiyor, bu nedenle özelliğin tekrar kullanıma sokulması gecikebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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