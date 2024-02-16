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    Google, yeni yapay zeka modeli Gemini 1.5'i tanıttı: Tek seferde 1 saatlik videoyu işleyebiliyor!

    Google, büyük dil modeli Gemini'nin yeni sürümü Gemini 1.5'i geliştiriciler ve kurumsal kullanıcılar için tanıttı. Şirket, Gemini 1.5 ile büyük gelişim kaydettiğini belirtiyor.
    Google, Gemini 1.5'i tanıttı: Çok daha büyük veriyi işleyebiliyor Tam Boyutta Gör
    Google, büyük dil modeli Gemini'yi piyasaya sürülmesinden yalnızca iki ay sonra yeni sürümü Gemini 1.5'i geliştiriciler ve kurumsal kullanıcılar için tanıttı.

    Google, Gemini 1.5'te pek çok alanda gelişme kaydettiğini belirtiyor. Gemini 1.5 Pro, şirketin yakın zamanda piyasaya sürdüğü üst seviye Gemini Ultra ile aynı seviyedeyken, Gemini 1.0 Pro'yu kıyaslama testlerinde yüzde 87 ile geride bırakıyor.

    Bu gelişimin, "Uzmanların Karışımı" veya MoE olarak bilinen, giderek yaygınlaşan bir teknik sayesinde gerçekleştiği belirtiliyor. Bu teknikte, bir sorgu gönderildiğinde her şey her zaman işlenmek yerine yalnızca modelin bir kısmını çalıştırılıyor. Bu yaklaşım, modeli hem kullanıcı için daha hızlı, hem de Google için daha verimli hale getiriyor.

    Artık çok daha büyük veriyi işleyebiliyor

    Ancak Gemini 1.5'te CEO Sundar Pichai başta olmak üzere tüm şirketi özellikle heyecanlandıran yeni bir şey var: Gemini 1.5'in çok büyük bir bağlam penceresi var, bu da çok daha büyük sorguları işleyebileceği ve aynı anda çok daha fazla bilgiye bakabileceği anlamına geliyor. OpenAI'nin GPT-4'ü için 128.000 ve mevcut Gemini Pro için 32.000 rakamına kıyasla 1 milyon token (jeton) seviyesinde bağlam penceresi sunuyor. Daha anlaşılır bir dille ifade etmek gerekirse, tek bir sorgulamayla 700.000'den fazla kelime, bir saatlik video, 11 saatlik ses ve 30.000'den fazla kodu anlayabiliyor ve cevap verebiliyor. Pichai ayrıca Google araştırmacılarının 10 milyon token bağlam penceresini test ettiğini söylüyor. Bu da, Game of Thrones serisinin tamamının aynı anda sorgulanmasına eşdeğer. Google örnek olarak Buster Keaton'un 44 dakikalık filmini veriyor.

    Pichai ayrıca daha geniş bağlam penceresinin işletmeler için son derece faydalı olacağını düşünüyor. "Bu, sorgu anında çok sayıda kişisel bağlam ve bilgi ekleyebileceğiniz kullanım senaryolarına olanak tanıyor" diyor. "Sorgu penceresini önemli ölçüde genişlettiğimizi düşünün." Pichai, film yapımcılarının filmlerinin tamamını yükleyip Gemini'ye eleştirmenlerin ne söyleyebileceğini sorabileceklerini düşünüyor. Ayrıca şirketlerin Gemini'yi çok sayıda mali kaydı incelemek için kullanabileceklerini söyleyerek, “Bunu yaptığımız en büyük atılımlardan biri olarak görüyorum” diyor.

    Şimdilik Gemini 1.5, Google'ın Vertex AI ve AI Studio aracılığıyla yalnızca ticari kullanıcılar ve geliştiricilerin kullanımına sunulacak. Daha sonra Gemini 1.0'ın yerini alacak ve Gemini Pro'nun gemini.google.com'da ve şirketin uygulamalarında herkesin kullanımına açık olan standart sürümü, 128.000 token bağlam penceresine sahip Gemini 1.5 Pro olacak. 1 milyona ulaşmak için fazladan ödeme yapmak gerekecek. Google ayrıca, özellikle yeni daha geniş bağlam penceresiyle ilgili olarak modelin güvenlik ve etik sınırlarını da test ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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