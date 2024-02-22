Google, Gemini'nin insan görüntüleri oluşturma özelliğini durdurdu: İşte sebebi

Google, yapay zeka aracı Gemini'nin hatalı tarihsel görüntüler oluşturduğunun tespit edilmesinin ardından aracın insan görüntüleri oluşturma yeteneğini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Gemini'ye ABD'nin kurucu liderleri veya Nazi dönemi Alman askerlerinin resimlerini oluştur denildiğinde, farklı ırktan insanlara ait görüntüler oluşturduğunun ortaya çıkmasından sonra bu karar alındı.

Google, konuyla ilgili X'te, "Gemini'nin görsel oluşturma özelliğiyle ilgili son sorunları çözmek için çalışıyoruz. Bunu yaparken, insan görsellerinin oluşturmasını duraklatacağız ve geliştirilmiş bir sürümü yakında yeniden yayınlayacağız" açıklamasında bulundu.

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Google'ın Gemini'deki insanlara ait görsel oluşturmayı duraklatma kararı, şirketin yapay zeka modelinin oluşturduğu bazı tarihi görsellerdeki yanlışlıklar nedeniyle özür dilemesinden kısa süre sonra geldi. Bazı Gemini kullanıcılar, aslen beyaz olan tarihi grupların veya figürlerin görsellerini talep ettiklerinde, beyaz olmayan, yapay zeka tarafından üretilmiş kişilerle karşılaştı. Bu da Google'ın kasıtlı olarak beyaz insanları tasvir etmekten kaçındığı yönündeki komplo teorilerine yol açtı.

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Google, Gemini'nin insan resimleri oluşturma özelliğini durdurdu