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    Anlık Bildirim

    Google, Gmail'deki reklamları daha can sıkıcı hale getirdi

    Google, e-posta hizmetindeki reklamları giderek daha can sıkıcı hale getirmeye başladı. Gelen kutularındaki e-postaların arasında reklam gördüklerini söyleyen kullanıcılar tepkili.
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    Google, Gmail'deki reklamları daha can sıkıcı hale getirdi Tam Boyutta Gör

    Arama devi Google, Gmail e-posta hizmetindeki reklamların sayısını artırmış görünüyor. Şirketin hayata geçirdiği yeni reklam yerleşimi bazı kişilerin karşısına çıkmaya başladı. İnternete yansıyan şikayetler kullanıcılarda büyük memnuniyetsizlik oluştuğunu gösteriyor.

    Google, Gmail'deki reklamları daha can sıkıcı hale getirdi Tam Boyutta Gör

    Önceden bu tip reklamlar genellikle Tanıtımlar ve Sosyal sekmelerinin en üstünde gösteriliyordu. Bu sayede gerçek e-postalardan ayırt edilmeleri daha kolaydı. Şirket şimdiye kadar bu içerikleri hiç e-postaların arasına yerleştirmeye cesaret edememişti. Ama artık bazı kullanıcılar gelen kutusunun ortasında reklamlar görüyor.

    Mobil uygulamada da benzer girişim var

    Söz konusu tanıtımların yanında reklam simgesi olsa bile kullanıcıların promosyon mesajlarını gerçek e-postalardan ayırt etmesi oldukça zor. Bunun bir tür test mi yoksa tüm kullanıcılara kademeli olarak mı dağıtıldığı henüz belli değil.

    Google, Gmail'deki reklamları daha can sıkıcı hale getirdi

    Tüm bunlara ek olarak Gmail'in mobil uygulamasını kullanan bazı kullanıcılar, son birkaç haftadır gelen kutusunun üst kısmında periyodik olarak tam boyutlu reklamlar gördüklerini söylüyorlar. Google yetkililerinin henüz konuyla ilgili yorum yapmadığını belirtelim.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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