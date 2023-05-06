Tam Boyutta Gör

Arama devi Google, Gmail e-posta hizmetindeki reklamların sayısını artırmış görünüyor. Şirketin hayata geçirdiği yeni reklam yerleşimi bazı kişilerin karşısına çıkmaya başladı. İnternete yansıyan şikayetler kullanıcılarda büyük memnuniyetsizlik oluştuğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör

Önceden bu tip reklamlar genellikle Tanıtımlar ve Sosyal sekmelerinin en üstünde gösteriliyordu. Bu sayede gerçek e-postalardan ayırt edilmeleri daha kolaydı. Şirket şimdiye kadar bu içerikleri hiç e-postaların arasına yerleştirmeye cesaret edememişti. Ama artık bazı kullanıcılar gelen kutusunun ortasında reklamlar görüyor.

Mobil uygulamada da benzer girişim var

Söz konusu tanıtımların yanında reklam simgesi olsa bile kullanıcıların promosyon mesajlarını gerçek e-postalardan ayırt etmesi oldukça zor. Bunun bir tür test mi yoksa tüm kullanıcılara kademeli olarak mı dağıtıldığı henüz belli değil.

Tüm bunlara ek olarak Gmail'in mobil uygulamasını kullanan bazı kullanıcılar, son birkaç haftadır gelen kutusunun üst kısmında periyodik olarak tam boyutlu reklamlar gördüklerini söylüyorlar. Google yetkililerinin henüz konuyla ilgili yorum yapmadığını belirtelim.

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Google, Gmail'deki reklamları daha can sıkıcı hale getirdi