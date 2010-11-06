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Google, Google Instant'ı mobil cihazlarla buluşturuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Google, yakın zamanda hayata geçirdiği Google Instant arama özelliğini sonunda mobil cihazlara taşıyor. Kullanıcıların arama kelimesini yazarken, arama kelimesinin ne olabileceğini tahmin ederek arama sonuçlarını anında aynı sayfada gösteren ve yazılan kelimenin harfine göre sonuçların anında değişmesini sağlayan Google Instant, google.com'un İngilizcesi üzerinden Android 2.2 ve iOS 4.0 ile üzeri mobil cihazlarda şimdilik beta olarak kullanılabilecek. Kullanıcılar, isterlerse, Google Instant özelliğini Google'ın anasayfasından bir dokunuşla kapatabilecekler.

Google, yaptığı açıklamada, HTML5 ve AJAX ile geliştirdikleri Google Instant'ın en iyi performansını 3.Nesil iletişim ağı ve Wi-Fi üzerinden verdiğini belirtti.

Google'ın mobil cihazlarda Google Instant için yayınladığı tanıtım videosuna göz atarak; sistemin mobil cihazlardaki çalışmasının nasıl gerçekleştiğini anlayabilirsiniz.


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busteray 9 yıl
her şeyide 2.2 ye çıkarıyolar şu i5700 e ne zaman çıkacak ki bu yaw
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whtswrongstupid 9 yıl
Oneriler gibi bise deil mi bu
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asiboldon 9 yıl

EdinDžeko

Oneriler gibi bise deil mi bu

Ananan sözcük/cümle önerileri uzun zamndır kullanılıyordu. Ancak bu aranacak kelimeyi yazmaya balar başlamaz hem sözcüğü tamamlayıp öneriyor, hem de sonuçları yazdıkça döküyor.
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Batuist 9 yıl
adamlarda nasıl bir server anlamıyorum.. Sanırım bizim bildiğimiz döner plakalı sabit disk nedir bilmiyor google.. her şeyi ramlerde tutuyor olsa gerek..
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Bl00dyHell 9 yıl
Daha bilgisayarda kullanmaya başlayamadım ki bunu
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