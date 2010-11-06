Google, Google Instant'ı mobil cihazlarla buluşturuyor

Google, yakın zamanda hayata geçirdiği Google Instant arama özelliğini sonunda mobil cihazlara taşıyor. Kullanıcıların arama kelimesini yazarken, arama kelimesinin ne olabileceğini tahmin ederek arama sonuçlarını anında aynı sayfada gösteren ve yazılan kelimenin harfine göre sonuçların anında değişmesini sağlayan Google Instant, google.com'un İngilizcesi üzerinden Android 2.2 ve iOS 4.0 ile üzeri mobil cihazlarda şimdilik beta olarak kullanılabilecek. Kullanıcılar, isterlerse, Google Instant özelliğini Google'ın anasayfasından bir dokunuşla kapatabilecekler.

Google, yaptığı açıklamada, HTML5 ve AJAX ile geliştirdikleri Google Instant'ın en iyi performansını 3.Nesil iletişim ağı ve Wi-Fi üzerinden verdiğini belirtti.

Google'ın mobil cihazlarda Google Instant için yayınladığı tanıtım videosuna göz atarak; sistemin mobil cihazlardaki çalışmasının nasıl gerçekleştiğini anlayabilirsiniz.