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    Google güvenilir haberler için yayıncılara 1 milyar dolar yatırım yapacak

    Google yeni haber platformu News Showcase için 200 farklı haber yayıncısıyla ortaklık kuracağını ve bu yayıncıların hepsine toplam 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Google güvenilir haberler için yayıncılara 1 milyar dolar yatırım yapacak
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    Google'ın CEO'su Sundar Pichai, bugün 200 farklı haber yayıncısıyla ortaklık kuracaklarını ve bu ortaklıklar için 1 milyar dolarlık bir ödenek ayırdıklarını duyurdu.

    Google'ın haber yayıncılarıyla kuracağı ortaklıkların temelinde şu an için iki ülkede kullanıma açmış olduğu yeni haber platformu Google News Showcase yer alıyor. Şirket güvenilir, köklü haber kuruluşları ile iş birliği yoluna giderek platformun çok daha nitelikli içerikler barındırmasını amaçlıyor.

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    Özellikle Google ve Facebook, isteyen herkesin kendi yayınını yapmasına imkan tanıyan özgür platformlar oldukları için haber endüstrisini niteliksiz hale getirmekle, asılsız haberlerin büyük bir hızla dev kitlelere yayılmasına sebep olmakla suçlanıyorlar. Bu sebeple her iki platform da  kullanıcılarının bilgi kirliliğine maruz kalmaksızın en güvenilir haberlere rahat şekilde ulaşabilmeleri için uzun zamandır mücadele veriyorlar.

    Google, güvenilir haberler için yayıncılara yatırım yapmaya başlayacağını Haziran ayında duyurmuştu ancak bu yatırımların detaylarını açıklamamıştı. Ayrıca bundan önce 2018 yılında da güvenilir gazeteciliği teşvik etmek için 300 milyon dolar kadar yatırım yapmıştı. Şirketin habercileri desteklemek adına sunduğu imkanlardan bazıları da reklam ücretlerinden feragat ve daha küçük ölçekli haber kuruluşları için ücretsiz G-Suite lisansları bulunuyor.

    Google News Showcase ilk etapta Almanya ve Brezilya'da kullanıma açıldı. Bu iki ülke haricinde şirketin ortaklık kurduğu yayıncılar Arjantin, Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık'ta bulunuyor. Bu sebeple çok yakın zamanda bu ülkelerde de platformun kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Küresel çapta ne zaman kullanıma açılacağı ise henüz bilinmiyor.



    https://www.engadget.com/google-news-showcase-1-billion-135905649.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    56 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    artenis (mehmet n.) 3 hf. en beğenilen mokoko_TR
    Kesinlikle katılıyorum. A haber ve atv gibi yayınlar dünyaya yayılmalı ki çeyrek dolar 1 lira ediyor u herkes öğrenmeli.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 hf.
    insanlara gerçeklere değil,
    inanmak istediklerini inanır. !

    her şey çok güzel Âhaber :D
    Yanıtla +1
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    mokoko_TR 3 hf.
    güvenilir dedigi cnn fox gibi kendi ülkemizdeki koç başı olarak kullanılan medyalarla algı operasyonu yapmak tekelleşmek...tıpkı 2000 öncesi 5 kol faliyeti yürüten medya gibi... bu daha modern hali
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    artenis (mehmet n.) 3 hf. mokoko_TR
    Kesinlikle katılıyorum. A haber ve atv gibi yayınlar dünyaya yayılmalı ki çeyrek dolar 1 lira ediyor u herkes öğrenmeli.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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