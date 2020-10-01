Google güvenilir haberler için yayıncılara 1 milyar dolar yatırım yapacak

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Google'ın CEO'su Sundar Pichai, bugün 200 farklı haber yayıncısıyla ortaklık kuracaklarını ve bu ortaklıklar için 1 milyar dolarlık bir ödenek ayırdıklarını duyurdu.

Google'ın haber yayıncılarıyla kuracağı ortaklıkların temelinde şu an için iki ülkede kullanıma açmış olduğu yeni haber platformu Google News Showcase yer alıyor. Şirket güvenilir, köklü haber kuruluşları ile iş birliği yoluna giderek platformun çok daha nitelikli içerikler barındırmasını amaçlıyor.

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Özellikle Google ve Facebook, isteyen herkesin kendi yayınını yapmasına imkan tanıyan özgür platformlar oldukları için haber endüstrisini niteliksiz hale getirmekle, asılsız haberlerin büyük bir hızla dev kitlelere yayılmasına sebep olmakla suçlanıyorlar. Bu sebeple her iki platform da kullanıcılarının bilgi kirliliğine maruz kalmaksızın en güvenilir haberlere rahat şekilde ulaşabilmeleri için uzun zamandır mücadele veriyorlar.

Google, güvenilir haberler için yayıncılara yatırım yapmaya başlayacağını Haziran ayında duyurmuştu ancak bu yatırımların detaylarını açıklamamıştı. Ayrıca bundan önce 2018 yılında da güvenilir gazeteciliği teşvik etmek için 300 milyon dolar kadar yatırım yapmıştı. Şirketin habercileri desteklemek adına sunduğu imkanlardan bazıları da reklam ücretlerinden feragat ve daha küçük ölçekli haber kuruluşları için ücretsiz G-Suite lisansları bulunuyor.

Google News Showcase ilk etapta Almanya ve Brezilya'da kullanıma açıldı. Bu iki ülke haricinde şirketin ortaklık kurduğu yayıncılar Arjantin, Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık'ta bulunuyor. Bu sebeple çok yakın zamanda bu ülkelerde de platformun kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Küresel çapta ne zaman kullanıma açılacağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.engadget.com/google-news-showcase-1-billion-135905649.html

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