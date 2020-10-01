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    Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek

    Facebook, Google ve Twitter CEO'ları, ABD Senatosu Ticaret Komitesi önünde gönüllü olarak savunma yapmayı reddedince komite, CEO'lara duruşmaya gelmeleri için mahkeme celbi gönderilmesini onayladı.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek
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    ABD Senatosu Ticaret Komitesi, Twitter, Google ve Facebook üst düzey yöneticilerinin, İletişim Hakkı Yasası'nın 230. Bölümü'nden yararlandığı yasal dokunulmazlık ile ilgili bir duruşma için CEO'ların gönüllü olarak gelmeyi reddetmeleri üzerine komite, mahkeme celbiyle komite önüne getirilmelerine oy birliğiyle karar verdi.

    Bölüm 230 nedir ve CEO'lar hangi sebeple komite önüne çıkacaklar?

    İletişim Hakkı Yasası'nın 230. Bölümü'nde, web sitelerinin ve teknoloji platformlarının, kullanıcılarının oluşturduğu içerikten sorumlu tutulamayacağı ve şirketlere, sitelerini uygun gördükleri şekilde denetlemek için geniş bir özgürlük verildiği yer alıyor.

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    Facebook'tan Mark Zuckerberg, Twitter'dan Jack Dorsey ve Google'dan Sundar Pichai, muhafazakar önyargı iddiaları, dezenformasyon ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele çabaları ve çocuklar ve gençler için internet güvenliği hakkında sorgulanacaklar.

    Ayrıca Bkz. "Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi"

    Facebook, mahkeme celpleri hakkında yorum yapmayı reddetti ancak yöneticilerinin son üç yılda ABD Senatosunun Ticaret Komitesi önünde üç kez ifade verdiklerini ve Facebook yöneticilerinin son dört yılda ABD kongre komiteleri önünde 20'den fazla ifade verdiğini belirtti.

    Twitter ve Google ise mahkeme celpleri konusunda henüz açıklama yapmadılar.



    Kaynakça https://www.cnet.com/news/us-senate-issues-subpoenas-for-mark-zuckerberg-jack-dorsey-and-sundar-pichai/ https://www.theverge.com/2020/10/1/21496879/senate-subpoena-google-facebook-twitter-ceos-big-tech-section-230 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    56 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

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    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
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    1 ay önce
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