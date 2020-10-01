Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek

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ABD Senatosu Ticaret Komitesi, Twitter, Google ve Facebook üst düzey yöneticilerinin, İletişim Hakkı Yasası'nın 230. Bölümü'nden yararlandığı yasal dokunulmazlık ile ilgili bir duruşma için CEO'ların gönüllü olarak gelmeyi reddetmeleri üzerine komite, mahkeme celbiyle komite önüne getirilmelerine oy birliğiyle karar verdi.

Bölüm 230 nedir ve CEO'lar hangi sebeple komite önüne çıkacaklar?

İletişim Hakkı Yasası'nın 230. Bölümü'nde, web sitelerinin ve teknoloji platformlarının, kullanıcılarının oluşturduğu içerikten sorumlu tutulamayacağı ve şirketlere, sitelerini uygun gördükleri şekilde denetlemek için geniş bir özgürlük verildiği yer alıyor.

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Facebook'tan Mark Zuckerberg, Twitter'dan Jack Dorsey ve Google'dan Sundar Pichai, muhafazakar önyargı iddiaları, dezenformasyon ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele çabaları ve çocuklar ve gençler için internet güvenliği hakkında sorgulanacaklar.

Ayrıca Bkz. "Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi"

Facebook, mahkeme celpleri hakkında yorum yapmayı reddetti ancak yöneticilerinin son üç yılda ABD Senatosunun Ticaret Komitesi önünde üç kez ifade verdiklerini ve Facebook yöneticilerinin son dört yılda ABD kongre komiteleri önünde 20'den fazla ifade verdiğini belirtti.

Twitter ve Google ise mahkeme celpleri konusunda henüz açıklama yapmadılar.

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