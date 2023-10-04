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    Gmail, spam e-postalara karşı sert önlemler alıyor

    Şubat ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni Gmail kuralları spam'i azaltacak, toplu göndericilerin aboneliğinden çıkmayı kolaylaştıracak ve güvenlik açıklarını kapatacak.
    Gmail, spam e-postalara karşı sert önlemler alıyor Tam Boyutta Gör
    E-posta tarihinin başlamasından bu yana spam var ve olmaya da devam ediyor. Ancak Google, yeni gelen kutusu koruma önlemleriyle bunu düzeltmek için yeni adımlar atıyor. Google tarafından yayınlanan yeni bir blog yazısında firma, toplu e-posta gönderen kişiler için yeni zorunluluklar getirdiğini duyurdu. Bu, spam e-postaların size gelmesini daha da zorlaştırırken aynı zamanda Google, abonelikten çıkmayı daha kolay hale getiriyor.

    Gmail, spam e-postalara karşı güçleniyor

    Şubat 2024'ten itibaren, bir gün içinde Gmail adreslerine 5.000'den fazla mesaj göndermek isteyen herkesin birkaç ekstra şey yapması gerekecek. Artık göndericinin ilgili e-postanın kimliğini doğrulaması gerekecek. Google, e-posta kullanıcılarını tehdit etmek isteyen saldırganlar tarafından genellikle istismar edilen boşlukları kapatacağını da söylüyor. Kimlik doğrulama, e-posta alanınız için DKIM veya SPF kimlik doğrulaması kullanmak gibi Google'ın önerdiği uygulamaları takip edecek.

    Bununla birlikte toplu e-posta gönderenlerin alıcılar için tek tıkla abonelikten çıkma seçeneği oluşturmaları da gerekecek. Ayrıca Google, Gmail alıcılarının istenmeyen mesaj bombardımanına tutulmasını önlemek için "net bir spam eşiği" uygulamaya başlayacak. Şirket, spam eşiğinin "sektörde bir ilk" olduğunu ve Gmail kullanıcılarının gelen kutusunda daha az spam almasıyla sonuçlanacağını söyledi.

    Bu değişikliklerin muhtemelen yıllar önce hayata geçirilmiş olması gerekirken, büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcıların güvenliği konusunda hala proaktif davrandıklarını görmek güzel. Spam e-postaların kontrolden çıktığını inkar etmek mümkün değil. Google'ın yeni önlemlerinin mevcut durumu iyileştirip iyileştirmeyeceğini ise zaman gösterecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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