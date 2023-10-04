Tam Boyutta Gör E-posta tarihinin başlamasından bu yana spam var ve olmaya da devam ediyor. Ancak Google, yeni gelen kutusu koruma önlemleriyle bunu düzeltmek için yeni adımlar atıyor. Google tarafından yayınlanan yeni bir blog yazısında firma, toplu e-posta gönderen kişiler için yeni zorunluluklar getirdiğini duyurdu. Bu, spam e-postaların size gelmesini daha da zorlaştırırken aynı zamanda Google, abonelikten çıkmayı daha kolay hale getiriyor.

Gmail, spam e-postalara karşı güçleniyor

Şubat 2024'ten itibaren, bir gün içinde Gmail adreslerine 5.000'den fazla mesaj göndermek isteyen herkesin birkaç ekstra şey yapması gerekecek. Artık göndericinin ilgili e-postanın kimliğini doğrulaması gerekecek. Google, e-posta kullanıcılarını tehdit etmek isteyen saldırganlar tarafından genellikle istismar edilen boşlukları kapatacağını da söylüyor. Kimlik doğrulama, e-posta alanınız için DKIM veya SPF kimlik doğrulaması kullanmak gibi Google'ın önerdiği uygulamaları takip edecek.

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Bununla birlikte toplu e-posta gönderenlerin alıcılar için tek tıkla abonelikten çıkma seçeneği oluşturmaları da gerekecek. Ayrıca Google, Gmail alıcılarının istenmeyen mesaj bombardımanına tutulmasını önlemek için "net bir spam eşiği" uygulamaya başlayacak. Şirket, spam eşiğinin "sektörde bir ilk" olduğunu ve Gmail kullanıcılarının gelen kutusunda daha az spam almasıyla sonuçlanacağını söyledi.

Bu değişikliklerin muhtemelen yıllar önce hayata geçirilmiş olması gerekirken, büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcıların güvenliği konusunda hala proaktif davrandıklarını görmek güzel. Spam e-postaların kontrolden çıktığını inkar etmek mümkün değil. Google'ın yeni önlemlerinin mevcut durumu iyileştirip iyileştirmeyeceğini ise zaman gösterecek.

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Gmail, spam e-postalara karşı sert önlemler alıyor