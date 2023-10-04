Gmail, spam e-postalara karşı sert önlemler alıyor

Gmail, spam e-postalara karşı güçleniyor
Şubat 2024'ten itibaren, bir gün içinde Gmail adreslerine 5.000'den fazla mesaj göndermek isteyen herkesin birkaç ekstra şey yapması gerekecek. Artık göndericinin ilgili e-postanın kimliğini doğrulaması gerekecek. Google, e-posta kullanıcılarını tehdit etmek isteyen saldırganlar tarafından genellikle istismar edilen boşlukları kapatacağını da söylüyor. Kimlik doğrulama, e-posta alanınız için DKIM veya SPF kimlik doğrulaması kullanmak gibi Google'ın önerdiği uygulamaları takip edecek.
Bununla birlikte toplu e-posta gönderenlerin alıcılar için tek tıkla abonelikten çıkma seçeneği oluşturmaları da gerekecek. Ayrıca Google, Gmail alıcılarının istenmeyen mesaj bombardımanına tutulmasını önlemek için "net bir spam eşiği" uygulamaya başlayacak. Şirket, spam eşiğinin "sektörde bir ilk" olduğunu ve Gmail kullanıcılarının gelen kutusunda daha az spam almasıyla sonuçlanacağını söyledi.
Bu değişikliklerin muhtemelen yıllar önce hayata geçirilmiş olması gerekirken, büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcıların güvenliği konusunda hala proaktif davrandıklarını görmek güzel. Spam e-postaların kontrolden çıktığını inkar etmek mümkün değil. Google'ın yeni önlemlerinin mevcut durumu iyileştirip iyileştirmeyeceğini ise zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.