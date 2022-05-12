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    Anlık Bildirim

    Google ilk akıllı saatini duyurdu: Karşınızda Pixel Watch

    Google merakla beklenen ilk akıllı saatini sonunda sahneye çıkardı. Arama devi Pixel Watch olarak adlandırılan cihazı I/O 2022 geliştirici konferası kapsamında duyurdu.
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    Google ilk akıllı saatini duyurdu: Karşınızda Pixel Watch
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    Arama devi Google uzunca bir süredir gündemi meşgul eden ilk akıllı saatini sonunda duyurdu. Şirket dünkü I/O geliştirici konferansında Pixel Watch olarak adlandırılan cihazla ilgili bir video yayınladı fakat teknik özellikler konusunda çok fazla bilgi vermedi.

    Akıllı saatin kapsamlı duyurusu sonbaharda gerçekleştirilecek. Şu an için bir ön gösterim yapıldığını söyleyebiliriz. Google Pixel Watch yuvarlak formda paslanmaz çelik kasaya sahip. Sağ tarafında dokunsal geri bildirim sunan dijital kurma kolu ve fiziksel bir tuş var.

    Google Pixel Watch değiştirilebilir kayış seçenekleriyle karşımıza çıkacak. Akıllı saat Wear OS 3 işletim sisteminin güncellenmiş versiyonunu çalıştıracak. Yazılım tarafında gelişmiş gezinme ve akıllı bildirimler gibi yeni özelliklerden bahsedildiğini belirtelim.

    Fitbit ile derin entegrasyon

    Google cihazın sağlık ve fitness izleme özellikleri için Fitbit ile derin entegrasyon içinde olacağını söylüyor. Gün boyunca kalp atış hızını izleyebilecek ve uyku analizi yapabilecek. Önümüzdeki haftalarda yerleşik sensörler hakkında daha fazla bilgi sağlama sözü verildi.

    Google ilk akıllı saatini duyurdu: Karşınızda Pixel Watch
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    Pixel Watch acil durumlarda yakınlarınız ve acil servislerle iletişim kurmanızı sağlayacak Acil SOS özelliği içerecek. Duyurudaki ekran görüntülerine bakılırsa cihaz temassız ödeme desteği de sunacak. Şimdilik açıklanan tüm detaylar bu kadardı.

    Google ilk akıllı saatini duyurdu: Karşınızda Pixel Watch
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    Pixel Watch, Google'ın kendi ekosistemini pazarlamasına yardımcı olmak için tasarlandı. Akıllı saatin sonbaharda Pixel 7 amiral gemileriyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyat etiketi ve aydınlığa kavuşmayan diğer detayları öğrenebilmemiz için bir daha beklememiz gerekecek.

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