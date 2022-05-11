Apple, gelecek yıl iPhone'lardaki Lightning portunu Type-C olarak değiştirebilir

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Apple konusunda verdiği güvenilir bilgilerle tanınan analist Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple gelecek yıl iPhone akıllı telefonlarındaki Lightning bağlantı noktasını terk etmeyi ve Android akıllı telefonlar arasında yaygın hale gelen USB Type-C konnektörüne geçmeyi planlıyor.

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Bay Kuo, bu gelişmeyi şirketin planları hakkında sık sık yararlı bilgiler aldığı Apple tedarikçilerine yönelik bir anket araştırmasına dayandırıyor. Analiste göre, USB Type-C arayüzüne geçiş iPhone'da veri aktarım ve şarj hızını artırabilir. Ancak nihai özellikler yine de iOS desteğine bağlı olacak.

Avrupa Birliği de Apple'a baskı yapıyordu

Apple'ın iPhone'u kendi Lightning'i yerine bir USB Type-C konnektörüyle donatabileceği bilgisi bir yıldan uzun süredir ortalıkta dolaşıyordu. Elektronik devi, en yeni iPad'lere USB Type-C ekleyerek yavaş yavaş Lightning bağlantı noktasından uzaklaşmaya başladı. Ayrıca Thunderbolt arayüzüne ek olarak USB Type-C bağlantı noktaları da Mac bilgisayarlarda uzun süredir kullanılmakta.

Öte yandan birkaç yıldır şarj cihazları için tek bir arabirimin benimsenmesini isteyen Avrupa Birliği de Apple üzerinde ek baskı uyguluyordu. Şirket ilk başlarda bu baskıyı dikkate almamış olsa da, uzun vadede AB'nin istediği olacak gibi görünüyor.

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Apple, iPhone'daki Lightning portunu Type-C olarak değiştirebilir