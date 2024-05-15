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    Imagen 3: Google’ın yüksek kaliteli görüntü oluşturucu yapay zekası

    Google, I/O geliştirici konferansı sırasında “şimdiye kadarki en gelişmiş görüntü oluşturma modellimiz” olarak tanımlanan DALL-E ve Midjourney rakibi Imagen 3 yapay zekasını tanıttı.
    Imagen 3: Google’ın en gelişmiş görüntü oluşturucu yapay zekası Tam Boyutta Gör
    Google, yeni Imagen 3'ün inanılmaz düzeyde ayrıntı sağlayacağını, doğal dili daha iyi anlayacağını ve daha iyi metin işleme sunacağını söyleyerek metinden görüntüye yapay zeka modellerinde önemli bir geliştirme yapıyor. I/O geliştirici konferansı sırasında “şimdiye kadarki en gelişmiş görüntü oluşturma modellimiz” olarak tanımlanan Imagen 3, temel olarak DALL-E ve Midjourney gibi benzerleriyle rekabet edecek.

    Ancak Imagen 3, herkesin kullanımına açılmıyor; araç, ImageFX'te özel önizlemede belirli içerik üreticiler için mevcut. Dilerseniz bekleme listesine kaydolabilirsiniz, ayrıca Google, Imagen 3'ün Vertex AI'ye de geleceğini de söylüyor.

    Benzer haberlimizde olduğu gibi bu içerikteki tüm görseller de yapay zeka ile yani Imagen 3 ile oluşturulmuştur.

    Imagen 3'ün gücü detaylarda

    Imagen 3, önceki modelere göre daha iyi ayrıntılara, daha zengin aydınlatmaya ve daha az dikkat dağıtıcı yapaylığa sahip görüntüler üretebilen bir model. Google, Imagen 3'ün istemleri anlama becerisini önemli ölçüde geliştirdiklerini, bunun da modellerin çok çeşitli görsel stiller oluşturmasına ve daha uzun istemlerden küçük ayrıntıları yakalamasına yardımcı olacağını söylüyor.

    Imagen 3: Google’ın en gelişmiş görüntü oluşturucu yapay zekası Tam Boyutta Gör
    Daha da kullanışlı olması için Imagen 3, hızlı taslaklar oluşturmaktan yüksek çözünürlüklü görüntülere kadar her biri farklı görev türleri için optimize edilmiş birden fazla sürüme sahip olacak. Google, Imagen 3'ü fotogerçekçi manzaralardan zengin dokulu yağlı boya tablolara veya tuhaf kil sahnelerine kadar çok çeşitli format ve stillerde yüksek kaliteli görüntüler üretecek şekilde tasarladıklarını belirtiyor. Imagen 3 aynı zamanda doğal, günlük dilde yazılmış komut istemlerini de anlayarak karmaşık komut istemi mühendisliği olmadan istediğiniz çıktıyı almanızı izin verecek.
    Imagen 3: Google’ın en gelişmiş görüntü oluşturucu yapay zekası Tam Boyutta Gör
    Imagen 3, iyi ışıklandırma ve kompozisyon ile görsel açıdan zengin, yüksek kaliteli görüntüler üretiyor. Bir kişinin elindeki ince kırışıklıklar gibi küçük ayrıntıları ve örülmüş oyuncak fil gibi karmaşık dokuları doğru bir şekilde oluşturabiliyor. Ayrıca yeni model çok daha iyi metin üretebiliyor. Dolayısıyla bir doğum günü kartı hazırlamanız daha kolay olacak veya bir sunum sayfası.

     

    Imagen 3: Google’ın en gelişmiş görüntü oluşturucu yapay zekası Tam Boyutta Gör
    Google, Imagen 3 için bazı güvenlik önlemleri de alıyor. Bu önlemler arasında eğitim kütüphanesinden zararlı içerikler püskürtmemesi için kapsamlı filtreleme ve veri etiketlemeler bulunuyor. Ayrıca insanlar tarafından ince ayarlamalar da yapılmış durumda. Bunlara ek olarak Imagen 3 tarafından üretilen her görüntüde insanlar tarafından algılanamayan görünmez, piksellere yerleştirilen yenilikçi filigran aracı SynthID kullanılıyor.

    Önümüzdeki aylarda Imagen 2'nin inpainting ve outpainting gibi popüler düzenleme özellikleri Imagen 3'te kullanıma sunulacak. Ayrıca Imagen 3'ün Gemini uygulaması ve web sürümünde, Workspace, Reklamlar ve daha fazla Google ürününde kullanılmaya başlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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