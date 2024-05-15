Imagen 3: Google’ın yüksek kaliteli görüntü oluşturucu yapay zekası

Ancak Imagen 3, herkesin kullanımına açılmıyor; araç, ImageFX'te özel önizlemede belirli içerik üreticiler için mevcut. Dilerseniz bekleme listesine kaydolabilirsiniz, ayrıca Google, Imagen 3'ün Vertex AI'ye de geleceğini de söylüyor.
Benzer haberlimizde olduğu gibi bu içerikteki tüm görseller de yapay zeka ile yani Imagen 3 ile oluşturulmuştur.
Imagen 3'ün gücü detaylarda
Imagen 3, önceki modelere göre daha iyi ayrıntılara, daha zengin aydınlatmaya ve daha az dikkat dağıtıcı yapaylığa sahip görüntüler üretebilen bir model. Google, Imagen 3'ün istemleri anlama becerisini önemli ölçüde geliştirdiklerini, bunun da modellerin çok çeşitli görsel stiller oluşturmasına ve daha uzun istemlerden küçük ayrıntıları yakalamasına yardımcı olacağını söylüyor.
Önümüzdeki aylarda Imagen 2'nin inpainting ve outpainting gibi popüler düzenleme özellikleri Imagen 3'te kullanıma sunulacak. Ayrıca Imagen 3'ün Gemini uygulaması ve web sürümünde, Workspace, Reklamlar ve daha fazla Google ürününde kullanılmaya başlanacak.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.