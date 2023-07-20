Windows için Nearby Share, yeni özelliklerle geliyor

Tam Boyutta Gör Google, Windows PC’lerle Android cihazlar arasında dosya paylaşımının yeni bir yolu olan Nearby Share’ı beta olarak bu yılın başlarında yayınlamıştı. Android AirDrop alternatifi betada 1.7 milyon kişi tarafından test edildi. Google, şimdi programın kararlı sürümünü yayınladı.

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Windows için Nearby Share betadan çıktı

Nearby Share, 1.7 milyondan fazla kullanıcının cihazında yerini aldı, 50 milyondan fazla da dosya aktarımı gerçekleştirildi. Windows için Nearby Share, betadan çıktı ve kararlı sürümü tüm kullanıcılara açıldı.

Programın kararlı sürümünde beta sürümde olmayan iki yeni özellik bulunuyor. Birincisi, tahmini dosya aktarım süresinin gösterilmesi. Videolar veya klasörler gibi büyük boyutlu dosyaları gönderirken ne kadar sürede aktarımın tamamlanacağını görebilmek açısından faydalı. İkincisi, gönderilen dosyanın türünün ve kaydedilecek konumunun gösterilmesi. AirDrop’taki gibi bildirimin içinde resim ön izlemesi gösteriliyor; hangi dosyayı aktardığınızı görebiliyorsunuz.

Google, Nearby Share’ı Windows PC’lere dahil etmek için de bazı üreticilerle birlikte çalışmaya başladı. Nearby Share, Windows 10 ve daha yeni işletim sisteminin 64-bit sürümünü gerektiriyor, ARM desteklenmiyor. İki cihazda da Bluetooth ve WiFi’ın veya Ethernet bağlantısının aktif olması ve cihazlar arası mesafenin 5 metre olması gerekiyor. Windows için Nearby Share'ı buradan indirebilirsiniz.

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Windows için Android Nearby Share çıktı