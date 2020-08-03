Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri

Geçtiğimiz haftalarda ABD'deki anti tekel soruşturması kapsamında ifade veren Google tarafı, savunmasında sunduğu dokümanlarla etik olmayan rekabet stratejilerini gözler önüne serdi.
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Temsilciler meclisi önünde ifade veren Google CEO'su Sundar Pichai, Google'ın herhangi bir şekilde tekelleşme yaratmadığını öne sürerken, kongreye sunulan savunma evraklarında yer alan şirket yazışmaları, Pichai'nin ifadelerine gölge düşürdü. İşte Google'ın sektördeki hakim pozisyonunu adil olmayan bir şekilde kullanarak izlediği yol haritası:
1. Dell-Google anlaşması
Şubat 2011 tarihli bir e-postada Google CEO'su Pichai'nin Dell markalı bilgisayarlarda Google Chrome'un varsayılan tarayıcı ve Google.com'un da varsayılan arama motoru olarak yer almasını istediği görülüyor. Şayet Microsoft'un Internet Explorer tarayıcısına yer verilecekse de Google araç çubuğunun tarayıcıya eklenmesi arzu ediliyor.İlginizi Çekebilir Google, gizli modda kullanıcıları izlemekle suçlanıyor
2. YouTube ve MySpace'in önü kesildi
2007 yılına ait bir iş parçacığı gösteriyor ki MySpace ve YouTube'un artan popülaritesi, Google'ı harekete geçirmiş. Google; MySpace ve YouTube gibi sosyal ve eğlence alanlarına da yönelmeye karar veriyor ve hakim pozisyonunu kendi lehine kullanarak, YouTube ve MySpace'in önünü kesiyor.
MySpace'in artan trafiği Google'ı, MySpace'de yer alan verileri Google arama sonuçlarında göstermesine itiyor.
3. SEO konusunda yanıltıcı yönergeler paylaştı
Google'ın arama motoru optimizasyonu (SEO) için yanıltıcı yönlendirmelerde bulunduğu ortaya çıktı. Şirket içi yazışmalar, Google'ın arama sonuçlarında makine öğrenmesinden ve kullanıcı davranışlarından yararlanarak bir sıralama yaptığını gösteriyor. Ayrıca alan adını otoritesinin de sorgu sonuçlarında önemli rol oynadığı belirtiliyor.
4. Amazon ve eBay'in artan e-ticaret hacmi Google'ı ürkütüyor
Amazon ve eBay, Google'ın gözünü epey bir kokutmuşa benziyor. Zira tüketicilerin eBay ve Amazon'da arama yapmasını engellemek isteyen Google, zamanında "Reklam ve aramalardan eBay ve Amazon'a giden trafiği kesersek nasıl bir sonuçla karşılaşırız?" diye kendini sorgulamış.
5. Google CEO'su yalan söylemiş
2018 senesinde ABD kongresi tarafından Google CEO'su Sundar Pichai'ye yöneltilen Google'ın diğer web sitelerine kendi mülklerine kıyasla ne kadar tıklama gönderdiği sorusuna CEO'nun vermiş olduğu "Bu veriyi izlemiyoruz" yanıtının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Şirket içi yazışmalar Pichai'nin ifadelerini yalanladığı gibi Google'ın bu verileri oldukça kapsamlı bir şekilde izlediğini de gözler önüne serdi.
6. İhalelere girip fiyat yükselterek, rakiplerin önünü kesmiş
2005 - 2015 yılları arası birçok şirketle satın alım görüşmesi gerçekleştiren Google'ın bu görüşmelerden bazılarını fiyat yükselterek, rakiplerin bu şirketleri satın almasını engellemek için yaptığı ortaya çıktı. O dönemde özellikle Yahoo ve Microsoft ile rekaber içinde olan Google, perde arkasından çok kez Yahoo'nun önünü kesmiş.
7. Hakim pozisyonunu kullanarak tüm dikeylerde öne geçmek istemiş
Google; seyahat, yerel vb. alanlarda da genel arama verilerine sahip olmanın verdiği avantaj ve sektördeki hakim pozisyonunu kullanarak, adil olmayan bir şekilde avantaj elde etmiş.
Kaynakça https://twitter.com/randfish/status/1288980563219513345 https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/466453.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ama hiç istekli durmuyorlar garip huawei başarabiliyor ise her firma yapabilir
Bunun olmaması için, bu tür konular (ki buna kazanç vergilendirmesi gibi konular da dahil artık, çünkü, normal ticari anlaşmalar/düzenlemeler ile düzenlenmesi zor konular) uluslararası anlaşmalar ile özel olarak düzenlenmesi gerekiyor.