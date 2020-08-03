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    Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri

    Google'ın anti tekel soruşturması kapsamında sunduğu belgeler şirketin karanlık yüzünü açığa çıkardı. Bulunduğu konumu adil olmayan bir şekilde kullanan arama devi, çoğu kez haksız rekabet oluşturmuş.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri
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    Geçtiğimiz haftalarda ABD'deki anti tekel soruşturması kapsamında ifade veren Google tarafı, savunmasında sunduğu dokümanlarla etik olmayan rekabet stratejilerini gözler önüne serdi. 

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    Temsilciler meclisi önünde ifade veren Google CEO'su Sundar Pichai, Google'ın herhangi bir şekilde tekelleşme yaratmadığını öne sürerken, kongreye sunulan savunma evraklarında yer alan şirket yazışmaları, Pichai'nin ifadelerine gölge düşürdü. İşte Google'ın sektördeki hakim pozisyonunu adil olmayan bir şekilde kullanarak izlediği yol haritası:

    1. Dell-Google anlaşması

    Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri
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    Şubat 2011 tarihli bir e-postada Google CEO'su Pichai'nin Dell markalı bilgisayarlarda Google Chrome'un varsayılan tarayıcı ve Google.com'un da varsayılan arama motoru olarak yer almasını istediği görülüyor. Şayet Microsoft'un Internet Explorer tarayıcısına yer verilecekse de Google araç çubuğunun tarayıcıya eklenmesi arzu ediliyor.  

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    2. YouTube ve MySpace'in önü kesildi

    Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri
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    2007 yılına ait bir iş parçacığı gösteriyor ki MySpace ve YouTube'un artan popülaritesi, Google'ı harekete geçirmiş. Google; MySpace ve YouTube gibi sosyal ve eğlence alanlarına da yönelmeye karar veriyor ve hakim pozisyonunu kendi lehine kullanarak, YouTube ve MySpace'in önünü kesiyor.

    MySpace'in artan trafiği Google'ı, MySpace'de yer alan verileri Google arama sonuçlarında göstermesine itiyor. 

    3. SEO konusunda yanıltıcı yönergeler paylaştı

    Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri
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    Google'ın arama motoru optimizasyonu (SEO) için yanıltıcı yönlendirmelerde bulunduğu ortaya çıktı. Şirket içi yazışmalar, Google'ın arama sonuçlarında makine öğrenmesinden ve kullanıcı davranışlarından yararlanarak bir sıralama yaptığını gösteriyor. Ayrıca alan adını otoritesinin de sorgu sonuçlarında önemli rol oynadığı belirtiliyor. 

    4. Amazon ve eBay'in artan e-ticaret hacmi Google'ı ürkütüyor

    Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri
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    Amazon ve eBay, Google'ın gözünü epey bir kokutmuşa benziyor. Zira tüketicilerin eBay ve Amazon'da arama yapmasını engellemek isteyen Google, zamanında "Reklam ve aramalardan eBay ve Amazon'a giden trafiği kesersek nasıl bir sonuçla karşılaşırız?" diye kendini sorgulamış.

    5. Google CEO'su yalan söylemiş

    Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri
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    2018 senesinde ABD kongresi tarafından Google CEO'su Sundar Pichai'ye yöneltilen Google'ın diğer web sitelerine kendi mülklerine kıyasla ne kadar tıklama gönderdiği sorusuna CEO'nun vermiş olduğu "Bu veriyi izlemiyoruz" yanıtının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Şirket içi yazışmalar Pichai'nin ifadelerini yalanladığı gibi Google'ın bu verileri oldukça kapsamlı bir şekilde izlediğini de gözler önüne serdi.

    6. İhalelere girip fiyat yükselterek, rakiplerin önünü kesmiş

    Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri
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    2005 - 2015 yılları arası birçok şirketle satın alım görüşmesi gerçekleştiren Google'ın bu görüşmelerden bazılarını fiyat yükselterek, rakiplerin bu şirketleri satın almasını engellemek için yaptığı ortaya çıktı. O dönemde özellikle Yahoo ve Microsoft ile rekaber içinde olan Google, perde arkasından çok kez Yahoo'nun önünü kesmiş.

    7. Hakim pozisyonunu kullanarak tüm dikeylerde öne geçmek istemiş

    Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri
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    Google; seyahat, yerel vb. alanlarda da genel arama verilerine sahip olmanın verdiği avantaj ve sektördeki hakim pozisyonunu kullanarak, adil olmayan bir şekilde avantaj elde etmiş.



    Kaynakça https://twitter.com/randfish/status/1288980563219513345 https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/466453.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    addidas_85 2 hf. en beğenilen
    Daha buz dağının görünen yüzüdür bu olay, hele bir kullanıcı veri ihlallerine sıra gelsin, o zaman daha net göreceğiz bunların ne halt olduklarını
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    monacomen 2 hf.
    Kim olursa olsun zengin, varlıklı, multimilyarder, alanında bir numara veya en öndeki firmaların hiç birinin adil veya sportmen bir şekilde zengin oldukları görülmemiştir. Çok para çok yalan ve çok da şarlatanlık barındırır. Güç daha güçlü olmaya çalışmanın yanında başkalarının gücünü çalmak, güçsüz kılmakla mümkün olur. Büyük şirketlerin günahlarının da büyük olduğunu düşünüyorum...
    Kim olursa olsun zengin, varlıklı, multimilyarder, alanında bir numara veya en öndeki firmaların hiç birinin adil veya sportmen bir şekilde zengin oldukları gör...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Sadece arama motoru olarak kalsaydı keşke ya en azından işe yarıyordu.
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    nickimyoksanasılvar 2 hf. yeni yorumcu
    üreticilerin bu tekeli bozması lazım bir çok firma beraber hareket ederse çok rahat bozulabilir
    ama hiç istekli durmuyorlar garip huawei başarabiliyor ise her firma yapabilir
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 hf.
    trumpla ters düşünce çıktı nedense. inanan saftır.
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    ti7800 (Temjin O.) 2 hf.
    atalarımız boşuna "çok söz yalansız çok para haramsız olmaz" dememişler.
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    monacomen 2 hf.
    Kim olursa olsun zengin, varlıklı, multimilyarder, alanında bir numara veya en öndeki firmaların hiç birinin adil veya sportmen bir şekilde zengin oldukları görülmemiştir. Çok para çok yalan ve çok da şarlatanlık barındırır. Güç daha güçlü olmaya çalışmanın yanında başkalarının gücünü çalmak, güçsüz kılmakla mümkün olur. Büyük şirketlerin günahlarının da büyük olduğunu düşünüyorum...
    Yanıtla +8
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf.
    microsoft'un windows phone'ları unutulmuş. bile isteye önü kesildi google tarafından bilen bilir. uygulama yetersizliğinden rağbet görmedi işletim sistemi ama bunun nedeni neydi acaba:))
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    lterlemez 2 hf.
    Bu konunun uluslararası olarak ele alınması gerekiyor artık. Çünkü, savaş çıkartacak bir düzeye geldi. Amerike içeri de Google, FB gibi problemler ile uğraşır iken TikTok gibileri ile de dışarı da uğraşıyor ki Google ve FB gibi Amerikan Şirketleri de diğer ülkeler için benzer problemleri ortaya çıkartıyor. Ha, önlemler alınmaya çalışılıyor ama bizim gibi talepleri söz de kalacak bir sürü ülke var ve olan her zamanki gibi son kullanıcıya olacak.
    Bunun olmaması için, bu tür konular (ki buna kazanç vergilendirmesi gibi konular da dahil artık, çünkü, normal ticari anlaşmalar/düzenlemeler ile düzenlenmesi zor konular) uluslararası anlaşmalar ile özel olarak düzenlenmesi gerekiyor.
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    addidas_85 2 hf. en beğenilen
    Daha buz dağının görünen yüzüdür bu olay, hele bir kullanıcı veri ihlallerine sıra gelsin, o zaman daha net göreceğiz bunların ne halt olduklarını
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    mokoko_TR 2 hf. addidas_85
    görsek ne olacak adamlar abd de dava açan kullanıcılarına 30-40 dolar tazminat verir kapanır konu
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