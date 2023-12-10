Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Gemini Pro'yu kullanan not uygulamasını kullanıma açtı

    Google'ın deneysel yapay zeka destekli not alma uygulaması NotebookLM, Amerika'daki kullanıcılara sunuldu. Yeni özellikler kazanan not uygulaması, Gemini Pro yapay zeka modelini kullanmaya başladı.

    Google'ın yapay zeka not alma uygulaması kullanıma açıldı Tam Boyutta Gör

    Google'ın yapay zeka not alma uygulaması NotebookLM, Amerika’da 18 yaş ve üzeri tüm kullanıcılara açıldı. Google, birkaç yeni özellik kazandırmanın yanı sıra belgeyi tanıyıp işlem yapmasını sağlayan yeni yapay zeka modeli Gemini Pro AI modeliyle kullanılabilir hale getirdi.

    Google NotebookLM neler sunuyor

    NotebookLM, aktarılan belgeleri özetlemek, önemli noktaları bulmak ve hatta not alma kaynaklarınızla ilgili soruları yanıtlamak gibi şeyleri zaten yapabiliyor. Google, yeni güncellemeyle notlarınızı diğer belge türlerine dönüştürmenin yolunu da sunuyor. Eklemek istediğiniz tüm notları seçtikten sonra NotebookLM otomatik olarak taslak veya çalışma kılavuzu gibi formatlar öneriyor. Google, NotebookLM’den notlarınızı e-posta, senaryo taslağı, basın bülteni ve daha fazlası gibi seçtiğiniz bir formata dönüştürmesini de isteyebileceğinizi belirtiyor.

    NotebookLM artık uygulamada yaptıklarınıza bağlı olarak çeşitli eylemler öneriyor. Örneğin; bir not yazdığınızda NotebookLM, otomatik olarak sözlerinizi daha etkili kılacak araçlar sunuyor ve yazdıklarınıza dayanarak fikirler öneriyor. NotebookLM'den gelen faydalı yanıtları not olarak kaydetme, notları başkalarıyla paylaşma ve sohbet ederken NotebookLM'nin yapay zekasını seçilen kaynaklara odaklama gibi başka kullanışlı özellikler de geldi.

    NotebookLM, not defterinize her biri en fazla 200.000 kelime içeren 20'ye kadar kaynak eklemenize izin veriyor.

    Google, NotebookLM uygulamasını ilk olarak Mayıs ayındaki I/O konferansında tanıttı ve ardından ufak bir kullanıcı grubuna test etmeleri için sundu. Şimdi, ABD’deki 18 yaş ve üzeri tüm kullanıcılar için erişime açıldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nike 1 alana 1 bedava nacar saat kaliteli mı pon ışığı yanıp sönüyor spiderman remastered türkçe yama formanın orjinal olup olmadığını nasıl anlarız

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 10C
    Redmi 10C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız