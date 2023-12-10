Google, Gemini Pro'yu kullanan not uygulamasını kullanıma açtı

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Google'ın yapay zeka not alma uygulaması NotebookLM, Amerika’da 18 yaş ve üzeri tüm kullanıcılara açıldı. Google, birkaç yeni özellik kazandırmanın yanı sıra belgeyi tanıyıp işlem yapmasını sağlayan yeni yapay zeka modeli Gemini Pro AI modeliyle kullanılabilir hale getirdi.

Google, yeni yapay zeka modeli Gemini'yi tanıttı 3 gün önce eklendi

Google NotebookLM neler sunuyor

NotebookLM, aktarılan belgeleri özetlemek, önemli noktaları bulmak ve hatta not alma kaynaklarınızla ilgili soruları yanıtlamak gibi şeyleri zaten yapabiliyor. Google, yeni güncellemeyle notlarınızı diğer belge türlerine dönüştürmenin yolunu da sunuyor. Eklemek istediğiniz tüm notları seçtikten sonra NotebookLM otomatik olarak taslak veya çalışma kılavuzu gibi formatlar öneriyor. Google, NotebookLM’den notlarınızı e-posta, senaryo taslağı, basın bülteni ve daha fazlası gibi seçtiğiniz bir formata dönüştürmesini de isteyebileceğinizi belirtiyor.

NotebookLM artık uygulamada yaptıklarınıza bağlı olarak çeşitli eylemler öneriyor. Örneğin; bir not yazdığınızda NotebookLM, otomatik olarak sözlerinizi daha etkili kılacak araçlar sunuyor ve yazdıklarınıza dayanarak fikirler öneriyor. NotebookLM'den gelen faydalı yanıtları not olarak kaydetme, notları başkalarıyla paylaşma ve sohbet ederken NotebookLM'nin yapay zekasını seçilen kaynaklara odaklama gibi başka kullanışlı özellikler de geldi.

NotebookLM, not defterinize her biri en fazla 200.000 kelime içeren 20'ye kadar kaynak eklemenize izin veriyor.

Google, NotebookLM uygulamasını ilk olarak Mayıs ayındaki I/O konferansında tanıttı ve ardından ufak bir kullanıcı grubuna test etmeleri için sundu. Şimdi, ABD’deki 18 yaş ve üzeri tüm kullanıcılar için erişime açıldı.

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Google'ın yapay zeka not alma uygulaması kullanıma açıldı