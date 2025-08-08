Giriş
    GTA serisi satış rakamları açıklandı: Ulaşılması güç rekor!

    Grand Theft Auto serisi, Take-Two Interactive'in seride yaklaşık 455 milyon adet sattığını doğrulamasıyla önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bu satışların neredeyse yarısını GTA 5 oluşturuyor.

    gta serisi 455 milyon sattı Tam Boyutta Gör
    GTA serisi, Take-Two'nun en çok satan serisi ve yaklaşık 455 milyon adet sattığı resmi olarak açıklandı. Yalnızca Grand Theft Auto V’in 215 milyon adet sattığı belirtildi. GTA 5 ayrıca şimdiye kadar çıkan tüm eğlence oyunlarından daha hızlı bir şekilde 1 milyar dolarlık satış rakamına ulaştı ve Amerika’da son 10 yılın en çok satan oyunu oldu.

    GTA serisi, 455 milyon satış rakamına ulaştı

    Rockstar'ın Red Dead Redemption serisi de 104 milyon adetlik satış rakamını aştı. Bu satış rakamının 77 milyondan fazlasını RDR2 oluşturdu. NBA 2K serisi 162 milyonun üzerinde, Borderlands serisi 94 milyonun üzerinde, Sid Meier's Civilization da 77 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı.

    Take-Two, çeyrekte toplam net satışların %17 artarak 1,42 milyar dolara ulaştığını, GAAP net gelirinin 1,50 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 1,34 milyar dolar idi. GAAP net zararı ise 11,9 milyon dolardı.

    Serinin yeni oyunu GTA 6, şu anda geliştirme aşamasında, 2026’da PS5 ve Xbox Series X|S platformuna çıkış yapacak. Serinin hayranları heyecanla bekliyor, beklentiler çok yüksek tutuldu, analistler çılgın tahminlerde bulunuyor. Bir yatırım şirketi, GTA 6'nın yalnızca ilk 60 günlük satışında 7 milyar dolar kazandıracağı iddiasında bulunuyor.

    https://ir.take2games.com/static-files/4caa8ce3-9cd2-45d5-b267-593e2391801f https://www.vgchartz.com/article/465433/gta-series-approaches-455m-rdr-series-tops-104m-borderlands-series-tops-94m/
