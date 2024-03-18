Elon Musk’ın yapay zekası Grok, açık kaynak oldu

Grok, açık kaynak oldu
xAI, şimdilik halen küçük bir şirket konumunda ve OpenAI, Meta, Google gibileriyle rekabet ederken açık kaynağın gücünü alması önemli. Bu sayede Grok’un ilerleyen dönemlerde nasıl güncelleneceğinin belirlenmesi kolaylaştırılacak. xAI, bu açık sürümün 314 milyar parametreli Mixture of-Experts modeli Grok-1'in temel model ağırlıklarını ve ağ mimarisini içerdiği belirtiyor.
xAI, Kasım 2023 tarihinde Grok’u yayınlamış ve modelin son dört ay içinde geliştirildiğini açıklamıştı. Grok, kod oluşturma, yaratıcı yazma ve soruları yanıtlama gibi kullanımları hedefliyor, dolayısıyla ChatGPT ile benzer yeteneklere sahip. Ancak Grok’un kullandığı dil biraz daha iğneli ve sert, espri yapmayı da seviyor.
Bununla birlikte Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra platformun kaynak kodlarını açık hale getirmişti. Milyarder isim aynı zamanda yapay zeka şirketlerinin modellerini kapalı tutmasını da uzunca bir süredir eleştiriyor. Buna, kurulmasına yardımcı olduğu OpenAI da dahil. Öte yandan modellerinin açık kaynak halinde yayınlayanlar da var ancak en yaygın kullanılan modeller ya kapalı kaynaklı ya da sınırlı bir açık lisans sunmakta. Mistral ve Falcon tamamen açık kaynaklı olsa da Meta'nın Llama 2'si günlük 700 milyon kullanıcısı olan müşterilerinin ödeme yapmasını şart koşuyor. Ayrıca geliştiricilerin Llama 2 üzerinde yineleme yapmasına izin vermiyor. Dolayısıyla Meta’nın açık kaynağı her haliyle açık değil.Kaynakça https://github.com/xai-org/grok-1 https://www.theverge.com/2024/3/17/24097810/xai-open-source-grok-musk-generative-ai-llm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.