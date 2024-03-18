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    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın yapay zekası Grok, açık kaynak oldu

    Elon Musk’ın kurduğu yapay zeka şirketinin ilk ürünü olan Grok sohbet robotu, çok kısa bir süre önce resmen açık kaynaklı hale getirilerek Github’da paylaşıldı.
    Elon Musk’ın yapay zekası Grok, açık kaynak oldu Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, kurucusu olduğu xAI yapay zeka şirketinin ilk sohbet robotu Grok’u açık kaynak kodlu hale getireceğini duyurmuştu. Ve şimdi ChatGPT’nin doğrudan bir rakibi olan Grok, GitHub'da tüm kodlarıyla birlikte paylaşılmış durumda. Grok’un açık kaynak haline getirilmesi hem bu alana ilgi gösteren geliştiricilere önemli bir kaynak sunmuş olacak hem de modelin geliştirilme süreci hızlanacak.

    Grok, açık kaynak oldu

    xAI, şimdilik halen küçük bir şirket konumunda ve OpenAI, Meta, Google gibileriyle rekabet ederken açık kaynağın gücünü alması önemli. Bu sayede Grok’un ilerleyen dönemlerde nasıl güncelleneceğinin belirlenmesi kolaylaştırılacak. xAI, bu açık sürümün 314 milyar parametreli Mixture of-Experts modeli Grok-1'in temel model ağırlıklarını ve ağ mimarisini içerdiği belirtiyor.

    xAI, Kasım 2023 tarihinde Grok’u yayınlamış ve modelin son dört ay içinde geliştirildiğini açıklamıştı. Grok, kod oluşturma, yaratıcı yazma ve soruları yanıtlama gibi kullanımları hedefliyor, dolayısıyla ChatGPT ile benzer yeteneklere sahip. Ancak Grok’un kullandığı dil biraz daha iğneli ve sert, espri yapmayı da seviyor.

    Bununla birlikte Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra platformun kaynak kodlarını açık hale getirmişti. Milyarder isim aynı zamanda yapay zeka şirketlerinin modellerini kapalı tutmasını da uzunca bir süredir eleştiriyor. Buna, kurulmasına yardımcı olduğu OpenAI da dahil. Öte yandan modellerinin açık kaynak halinde yayınlayanlar da var ancak en yaygın kullanılan modeller ya kapalı kaynaklı ya da sınırlı bir açık lisans sunmakta. Mistral ve Falcon tamamen açık kaynaklı olsa da Meta'nın Llama 2'si günlük 700 milyon kullanıcısı olan müşterilerinin ödeme yapmasını şart koşuyor. Ayrıca geliştiricilerin Llama 2 üzerinde yineleme yapmasına izin vermiyor. Dolayısıyla Meta’nın açık kaynağı her haliyle açık değil.

    Kaynakça https://github.com/xai-org/grok-1 https://www.theverge.com/2024/3/17/24097810/xai-open-source-grok-musk-generative-ai-llm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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