Elon Musk’ın yapay zekası Grok, açık kaynak oldu

Tam Boyutta Gör Elon Musk, kurucusu olduğu xAI yapay zeka şirketinin ilk sohbet robotu Grok’u açık kaynak kodlu hale getireceğini duyurmuştu. Ve şimdi ChatGPT’nin doğrudan bir rakibi olan Grok, GitHub'da tüm kodlarıyla birlikte paylaşılmış durumda. Grok’un açık kaynak haline getirilmesi hem bu alana ilgi gösteren geliştiricilere önemli bir kaynak sunmuş olacak hem de modelin geliştirilme süreci hızlanacak.

Grok, açık kaynak oldu

xAI, şimdilik halen küçük bir şirket konumunda ve OpenAI, Meta, Google gibileriyle rekabet ederken açık kaynağın gücünü alması önemli. Bu sayede Grok’un ilerleyen dönemlerde nasıl güncelleneceğinin belirlenmesi kolaylaştırılacak. xAI, bu açık sürümün 314 milyar parametreli Mixture of-Experts modeli Grok-1'in temel model ağırlıklarını ve ağ mimarisini içerdiği belirtiyor.

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xAI, Kasım 2023 tarihinde Grok’u yayınlamış ve modelin son dört ay içinde geliştirildiğini açıklamıştı. Grok, kod oluşturma, yaratıcı yazma ve soruları yanıtlama gibi kullanımları hedefliyor, dolayısıyla ChatGPT ile benzer yeteneklere sahip. Ancak Grok’un kullandığı dil biraz daha iğneli ve sert, espri yapmayı da seviyor.

Bununla birlikte Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra platformun kaynak kodlarını açık hale getirmişti. Milyarder isim aynı zamanda yapay zeka şirketlerinin modellerini kapalı tutmasını da uzunca bir süredir eleştiriyor. Buna, kurulmasına yardımcı olduğu OpenAI da dahil. Öte yandan modellerinin açık kaynak halinde yayınlayanlar da var ancak en yaygın kullanılan modeller ya kapalı kaynaklı ya da sınırlı bir açık lisans sunmakta. Mistral ve Falcon tamamen açık kaynaklı olsa da Meta'nın Llama 2'si günlük 700 milyon kullanıcısı olan müşterilerinin ödeme yapmasını şart koşuyor. Ayrıca geliştiricilerin Llama 2 üzerinde yineleme yapmasına izin vermiyor. Dolayısıyla Meta’nın açık kaynağı her haliyle açık değil.

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Elon Musk’ın yapay zekası Grok, açık kaynak oldu