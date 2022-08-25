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    Google’ın yeni yapay zekası geceyi resmen aydınlatacak

    Düşük ışıkta fotoğraf çekmek günümüzde en üst düzey cihazlarda bile zor bir durum. Google tarafından geliştirilen yeni yapay zeka ise bu sorunları olağanüstü bir şekilde çözmeyi hedefliyor.
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    Google’ın yeni yapay zekası geceyi resmen aydınlatacak
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    Google Research, düşük ışık koşullarında fotoğrafçılığı kökünden değiştirebilecek yeni yapay zeka tabanlı parazit azaltma teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ortaya konan araç, güçlü bir şekilde noise/gürültü giderme ve minimum bozulma vadediyor.

    Akıllı telefonların gelişmesiyle birlikte günümüzde fotoğrafçılık önemli bir yol kat etti. Fakat kamera sensörleri ne kadar gelişirse gelişsin ışığın çok az olduğu ortamlarda çekilen fotoğraflarda kirlenme ve noise etmenleri her zaman olmakta. Üreticiler bu durumu minimuma indirmek için çeşitli yazılımlar kullanarak deneyimi iyileştirmeyi hedefliyor. Google’ın yeni noise giderme çözümü ise adeta karanlığı aydınlatıyor.

    Oyunun kuralını değiştirebilir

    google rawnerf
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    Google’ın yeni yapay zeka aracı RawNeRF olarak adlandırılıyor ve MultiNeRF olarak bilinen açık kaynak projesinin bir parçasını oluşturuyor. RawNeRF, sahip olduğu algoritmalar sayesinde etkileyici bir şekilde fotoğraf sahnelerini iyileştiriyor ve kalite kaybını en az düzeyde tutuyor. Benzer rakip teknolojilerinin ise çok önünde durduğunu belirtmek gerek.

    Google’ın yeni yapay zekası geceyi resmen aydınlatacak
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    RawNeRF esasında sadece gürültü ve kirlilik gidermeye yarayan bir araç değil. Araç sayesinde algoritmalarla birlikte görüntünün farklı sahneleri ve renkleri tekrardan oluşturabiliyor. Bu sayede pozlamayı, odağı ve daha pek çok ayrıntıya müdahale etmek mümkün hale geliyor. Araştırmacıların araç üzerindeki geliştirmesi sürerken yapay zekanın şimdilik sadece JPEG yerine ham görüntü verileri üzerinde eğitildiğinin altını çizelim.

    Paylaşılan örnek görsel ve videolar heyecan uyandırsa da bu teknolojinin ne zaman akıllı telefonlarımıza gireceği belirsizliğini koruyor. Ancak ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda elimizde olgun bir sistemin olduğunu da görüyoruz, dolayısıyla bekleyişimiz çok uzun sürmeyecek gibi.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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