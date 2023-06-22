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    Google, iPhone ile dalga geçti! Bu kez hedef iPhone 14 Pro

    Google, yeni ''BestPhonesForever'' reklamında Apple ve iPhone'ları hedef aldı. iPhone 14 Pro ve Pixel cihazları yan yana getiren teknoloji devi, iPhone'ların eksik özelliklerine dikkat çekti.
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    Google, iPhone ile dalga geçti! Bu kez hedef iPhone 14 Pro Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung arasında yaşanan rekabete sürpriz bir isim dahil oldu. Android ekosisteminin başında yer alan ve kısa süre önce Pixel Fold modelini duyuran Google, yeni tanıtım reklamlarında iPhone 14 Pro ile dalga geçti. Gelin "#BestPhonesForever" adı altında yayınlanan bu reklamlara hep birlikte göz atalım.

    Google, iPhone ile dalga geçti

    Bildiğiniz üzere akıllı telefonlar söz konusu olduğunda akla gelen ilk markalar Samsung ve Apple oluyor. Öyle ki her iki markanın yayınladığı reklamlar ile birbirlerine karşı çeşitli göndermeler yaptığına tanık oluyoruz. Şimdi ise Google, yayınladığı birden reklamda iPhone 14 Pro'nun kamera, gökyüzü fotoğrafçılığı, VPN, kablosuz şarj ve katlanabilir form faktörü gibi özelliklerini eleştirdi.

    Paylaşılan ilk videoda, iPhone 14 Pro ve Pixel 7 Pro'nun yan yana geldiğini görüyoruz. Bu aşamada iPhone 14 Pro, Pixel telefonların astrofotoğrafçılık modu, 30x zoom ve Call Assist gibi kamera ve yapay zeka yeteneklerine övgüde bulunuyor. Hemen ardından ise 14 Pro'nun pil kapasitesine vurgu yapıldığını görüyoruz. 

    Son dönemlerde akıllı telefonlar üzerinden gökyüzü fotoğrafçılığının özellikle popüler olduğunu görüyoruz. Google'ın iPhone'lar ile dalga geçtiği bir sonraki video ise tam da bununla ilgili. Pixel 7 Pro astrofotoğrafçılık modunda gökyüzünde yer alan yıldızlara odaklanırken, iPhone rakibine yetişmek için flaşı kullanmak istiyor.

    Bir diğer videoda ise Google, iPhone'ların Pixel gibi bir VPN'e sahip olmadığına dikkat çekiyor. iPhone halka açık Wi-Fi konusunda korku dolu anlar yaşarken, Pixel 7 Pro'nun VPN'i kullandığını görüyoruz. 

    Reklam kampanyasına dahil olan son videolarda ise Pixel 7 Pro'nun kablosuz şarj desteğine ve Pixel Fold'un katlanabilir tasarımına vurgu yapılıyor. İlk videoda Pixel 7 Pro'nun kablosuz şarj desteği iPhone'u kurtarırken, ikinci videoda iPhone'un ''sürprizleri sevmediğimi biliyorsun'' sözlerine tanık oluyoruz. Hemen ardından ise iPhone, şaşkınlıktan yere düşüyor.  

    Kısaca her iki telefon arasında "tatlı bir rekabet'' yaşandığını belirtelim. Yeni paylaşılan reklamlara ise henüz Apple cephesinden bir yanıt gelmedi. Ancak yazılım devinin katlanabilir iPhone konusunda çalışmalara başladığını hatırlatalım.

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