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    Pixel telefonlar için yeni güncelleme yayınlandı: Birçok hata düzeltildi

    Google, Pixel telefonlarda kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan Kasım ayı güncellemesini yayınladı. Android 14 çalıştıran Google Pixel telefonlardaki çok sayıda hata düzeltildi.
    google pixel telefonlar kasım 2023 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Google, Android 14 çalıştıran tüm Pixel cihazlar için Kasım 2023 güncellemesini kademeli olarak dağıtmaya başladı. Bu ayın güncellemesi, yetersiz depolama alanı, sürekli yeniden başlatma sorunu dahil olmak üzere bir dizi hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi getiriyor.

    Pixel telefonlar için Kasım 2023 güncelleme detayları

    Pixel 7 Pro modelinde belli koşullar altında cihazın ekranı kapandığında yaşanan yeşil ekran sorunu giderildi. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde dokunmatiğin düzgün çalışmaması sorunu da giderildi. Pixel 6, 7, 8 serisi ile birlikte Pixel Tablet ve Pixel Fold modellerinde boş alan kalmaması ve cihazın yeniden başlatma döngüsüne girmesine yol açan bir sorun da giderildi.

    Cihaza özgü hataların düzeltilmesi dışında tüm Pixel cihazlar için genel kararlılık iyileştirmesi söz konusu. NFC ve ilgili hizmetlerde zaman zaman kararsızlık sorunu yaşanıyordu, bu sorun çözüldü. Sistem performansını iyileştiren güncelleştirme, bazı kullanıcıların yaşadığı ekran kilidi açıldıktan sonra simgelerin kaybolması sorunuyla birlikte çentikli modellerde duvar kağıtlarının yanlış hizalanması sorununu da çözüyor.

    Güncellemeyi alan modeller

    • Pixel 4a (5G): UP1A.231105.001
    • Pixel 5: UP1A.231105.001
    • Pixel 5a (5G): UP1A.231105.001
    • Pixel 6: UP1A.231105.003
    • Pixel 6 Pro: UP1A.231105.003
    • Pixel 6a: UP1A.231105.003
    • Pixel 7: UP1A.231105.003
    • Pixel 7 Pro: UP1A.231105.003
    • Pixel 7a: UP1A.231105.003
    • Pixel Tablet: UP1A.231105.003
    • Pixel Fold: UP1A.231105.003
    • Pixel 8: UD1A.231105.004
    • Pixel 8 Pro: UD1A.231105.004
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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