Pixel telefonlar için yeni güncelleme yayınlandı: Birçok hata düzeltildi

Tam Boyutta Gör Google, Android 14 çalıştıran tüm Pixel cihazlar için Kasım 2023 güncellemesini kademeli olarak dağıtmaya başladı. Bu ayın güncellemesi, yetersiz depolama alanı, sürekli yeniden başlatma sorunu dahil olmak üzere bir dizi hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi getiriyor.

Bazı Google Pixel 8 telefonlar bootloader kilidi açık geliyor 2 hf. önce eklendi

Pixel telefonlar için Kasım 2023 güncelleme detayları

Pixel 7 Pro modelinde belli koşullar altında cihazın ekranı kapandığında yaşanan yeşil ekran sorunu giderildi. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde dokunmatiğin düzgün çalışmaması sorunu da giderildi. Pixel 6, 7, 8 serisi ile birlikte Pixel Tablet ve Pixel Fold modellerinde boş alan kalmaması ve cihazın yeniden başlatma döngüsüne girmesine yol açan bir sorun da giderildi.

Cihaza özgü hataların düzeltilmesi dışında tüm Pixel cihazlar için genel kararlılık iyileştirmesi söz konusu. NFC ve ilgili hizmetlerde zaman zaman kararsızlık sorunu yaşanıyordu, bu sorun çözüldü. Sistem performansını iyileştiren güncelleştirme, bazı kullanıcıların yaşadığı ekran kilidi açıldıktan sonra simgelerin kaybolması sorunuyla birlikte çentikli modellerde duvar kağıtlarının yanlış hizalanması sorununu da çözüyor.

Güncellemeyi alan modeller

Pixel 4a (5G): UP1A.231105.001

Pixel 5: UP1A.231105.001

Pixel 5a (5G): UP1A.231105.001

Pixel 6: UP1A.231105.003

Pixel 6 Pro: UP1A.231105.003

Pixel 6a: UP1A.231105.003

Pixel 7: UP1A.231105.003

Pixel 7 Pro: UP1A.231105.003

Pixel 7a: UP1A.231105.003

Pixel Tablet: UP1A.231105.003

Pixel Fold: UP1A.231105.003

Pixel 8: UD1A.231105.004

Pixel 8 Pro: UD1A.231105.004

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Pixel telefonlar için beklenen güncelleme yayınlandı