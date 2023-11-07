Pixel telefonlar için yeni güncelleme yayınlandı: Birçok hata düzeltildi

Pixel telefonlar için Kasım 2023 güncelleme detayları
Pixel 7 Pro modelinde belli koşullar altında cihazın ekranı kapandığında yaşanan yeşil ekran sorunu giderildi. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde dokunmatiğin düzgün çalışmaması sorunu da giderildi. Pixel 6, 7, 8 serisi ile birlikte Pixel Tablet ve Pixel Fold modellerinde boş alan kalmaması ve cihazın yeniden başlatma döngüsüne girmesine yol açan bir sorun da giderildi.
Cihaza özgü hataların düzeltilmesi dışında tüm Pixel cihazlar için genel kararlılık iyileştirmesi söz konusu. NFC ve ilgili hizmetlerde zaman zaman kararsızlık sorunu yaşanıyordu, bu sorun çözüldü. Sistem performansını iyileştiren güncelleştirme, bazı kullanıcıların yaşadığı ekran kilidi açıldıktan sonra simgelerin kaybolması sorunuyla birlikte çentikli modellerde duvar kağıtlarının yanlış hizalanması sorununu da çözüyor.
Güncellemeyi alan modeller
- Pixel 4a (5G): UP1A.231105.001
- Pixel 5: UP1A.231105.001
- Pixel 5a (5G): UP1A.231105.001
- Pixel 6: UP1A.231105.003
- Pixel 6 Pro: UP1A.231105.003
- Pixel 6a: UP1A.231105.003
- Pixel 7: UP1A.231105.003
- Pixel 7 Pro: UP1A.231105.003
- Pixel 7a: UP1A.231105.003
- Pixel Tablet: UP1A.231105.003
- Pixel Fold: UP1A.231105.003
- Pixel 8: UD1A.231105.004
- Pixel 8 Pro: UD1A.231105.004
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.