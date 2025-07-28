Oppo Find X9 Pro güçlü kamerası ve dev bataryasıyla dikkat çekiyor

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Oppo'nun yeni amiral gemisi Find X9 Pro, bu yıl ekim ayında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen model, hem tasarımı hem de donanımıyla üst segment telefonlar arasında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

Cihazın ekranı düz yapıda ve 6.78 inç büyüklüğünde. LTPO OLED panel, 1.5K çözünürlük sunarken, LIPO teknolojisi sayesinde çerçeveler neredeyse yok denecek kadar ince tutulmuş. Parmak izi okuyucusu ekranın altına entegre edilmiş ve ultrasonik yapısıyla daha hızlı tepki verecek şekilde tasarlanmış.

Kamera tarafında ise en dikkat çekici yenilik, 200 megapiksellik periskop telefoto lens. Bu sensörün Samsung HP5 olması bekleniyor. Sistemi 50 megapiksel ana kamera ve aynı çözünürlükte ultra geniş açılı lens tamamlıyor. Önceki modelde yer alan çift periskop sisteminden vazgeçilmiş.

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İşlemci koltuğunda MediaTek’in güçlü yonga seti Dimensity 9500 yer alıyor. Pil kapasitesi ise oldukça iddialı; 7.000 ile 7.500 mAh arasında olacağı belirtiliyor. Kablosuz şarj tarafında ise 50W desteği doğrulanmış durumda.

Dayanıklılık konusunda da sınıfının gereğini sunan model, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı tam koruma sağlıyor. Arka yüzeyde kullanılacak malzeme olarak cam ya da fiberglas seçenekleri gündemde. Beyaz renk seçeneğiyle geleceği konuşulan cihaz, bu yılın en güçlü Android alternatiflerinden biri olmaya aday.

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Oppo Find X9 Pro güçlü kamerası ve bataryasıyla dikkat çekiyor

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