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    Oppo Find X9 Pro güçlü kamerası ve dev bataryasıyla dikkat çekiyor

    Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X9 Pro için merakla beklenen teknik detaylar netleşmeye başladı. 200 megapiksellik periskop kamerayla dikkat çeken model, güçlü donanım özellikleriyle geliyor.

    Oppo Find X9 Pro güçlü kamerası ve bataryasıyla dikkat çekiyor Tam Boyutta Gör

    Oppo'nun yeni amiral gemisi Find X9 Pro, bu yıl ekim ayında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen model, hem tasarımı hem de donanımıyla üst segment telefonlar arasında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

    Cihazın ekranı düz yapıda ve 6.78 inç büyüklüğünde. LTPO OLED panel, 1.5K çözünürlük sunarken, LIPO teknolojisi sayesinde çerçeveler neredeyse yok denecek kadar ince tutulmuş. Parmak izi okuyucusu ekranın altına entegre edilmiş ve ultrasonik yapısıyla daha hızlı tepki verecek şekilde tasarlanmış.

    Kamera tarafında ise en dikkat çekici yenilik, 200 megapiksellik periskop telefoto lens. Bu sensörün Samsung HP5 olması bekleniyor. Sistemi 50 megapiksel ana kamera ve aynı çözünürlükte ultra geniş açılı lens tamamlıyor. Önceki modelde yer alan çift periskop sisteminden vazgeçilmiş.

    İşlemci koltuğunda MediaTek’in güçlü yonga seti Dimensity 9500 yer alıyor. Pil kapasitesi ise oldukça iddialı; 7.000 ile 7.500 mAh arasında olacağı belirtiliyor. Kablosuz şarj tarafında ise 50W desteği doğrulanmış durumda.

    Dayanıklılık konusunda da sınıfının gereğini sunan model, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı tam koruma sağlıyor. Arka yüzeyde kullanılacak malzeme olarak cam ya da fiberglas seçenekleri gündemde. Beyaz renk seçeneğiyle geleceği konuşulan cihaz, bu yılın en güçlü Android alternatiflerinden biri olmaya aday.

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    mert1907 14 saat önce

    yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)

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    MDK 4 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 4 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 5 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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