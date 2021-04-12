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    Google kendi reklam sistemini kayırıyor mu?

    Project Bernanke adlı girişimin rakip reklam ağlarından topladığı verilerle Google ortaklarının açık arttırmaları daha yüksek fiyattan almasını sağladığı ortaya çıktı.
    12 Nisan 2021, 11:00 (Güncellendi, 2 gün)
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google kendi reklam sistemini kayırıyor mu?
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    Bugün Google’ın gelirlerinin neredeyse tamamı çevrim içi reklamcılık sektöründen geliyor ve firma bu konuda çok hassas. En ufak bir gelir azalışına tahammülü olmayan firma mümkün olan tüm seçenekleri kullanarak rakiplerini saf dışı bırakıyor.

    Project Bernanke nedir?

    Texas eyaletinin Google’ın reklamcılık tarafındaki tekelleşmesini araştırmaya başlaması bazı ilginç bulguları da ortaya çıkardı. Project Bernanke adındaki gizli bir sistem Google’ın reklam satış platformunu avantajlı duruma getiriyor.

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    Reklam vermek isteyenler genelde Google Ads başta olmak üzere çeşitli reklam platformlarını kullanıyor. Bununla birlikte web sitenizde uygun alanları reklama açmak isterseniz bu kez pazar yeri tabir edilen platformlarda alıcılar ile buluşturmanız ve açık arttırmaya açmanız gerekiyor. Zira reklamların odaklı bir şekilde kullanıcılara gösterimi oldukça önemli ve ziyaretleri de etkiliyor.

    Google 2008 yılında DoubleClick alış-satış platformunu satın alarak Google Ad Manager şeklinde isimlendirmişti. DoubleClick bugün reklam alış verişlerinin yüzde 55’ini kapsıyor ve Google Display Network ağında da 2 milyon civarında web sitesi bulunuyor. Yani reklama uygun sitelerin neredeyse yüzde 90’ı Google çatısı altında.

    Elbette Google’a bu da yetmiyor ve Project Bernanke burada devreye giriyor. Reklam alış verişi yapanları takip ederek iyi reklam alanlarını rakiplerinin elinden çalmayı amaçlayan Bernanke oldukça başarılı olmuş.

    Google kendi reklam sistemini kayırıyor mu?
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    Raporlara göre yayıncıların reklam ağlarını izleyen Google elde ettiği verilerle yüksek açık arttırma fiyatlarını bulabiliyor. Sonrasında müşterilerinin bu bilgileri kullanarak rakip reklam ağlarından daha yüksek fiyatla alanları satın almasını sağlıyor.

    Win-win yani hem müşterinin hem de Google’ın kazandığı bu sistem Texas mahkemeleri tarafından Insider Trading yani diğer bir deyişle menfaat sağlama olarak değerlendirilmiş. 2013 yılında Bernanke’nin Google’a 230 milyon dolar kazandırdığı ifade ediliyor.

    Google ise her şeyin kitabına uygun olduğunu ve toplanan verilerin diğer platformlar tarafından da elde edilebilecek kolaylıkta ve karşılaştırılabilir yapıda bulunduğunu dile getiriyor. Henüz Project Bernanke herkesin bilgisine açık bir konu değil ve soruşturmanın gidişatı Project Bernanke ile ilgili daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.



    https://www.engadget.com/google-project-bernanke-antitrust-lawsuit-202051540.html
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    hayır google rakiplerinin reklam sistemlerini kayırıyor. öyle manyak bir firmadır kendileri.
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    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nefesi para.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Herhalde böyle yapacak.
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İnternet iblisi şaşırtmadı.
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    basartenk (basar tenk) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yok canım hiç olur mu
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