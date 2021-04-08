Google Lyra ile çok düşük hızlarda bile ses aktarımı mümkün oluyor

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Bugün artk 5G hızlarını konuşur olduk ancak halen dünyanın önemli bir kısmı 4G ve hatta 2G/3G altyapılarını kullanmak zorunda. Bu da internet tabanlı platformların çözümler üretmesini zorunlu kılıyor. Google Lyra bunlardan birisi.

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Google Lyra nedir?

Google Lyra geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan yenilikçi bir kodek teknolojisi. Bu kodek ses aktarımını mümkün olduğu kadar doğallığına sadık kalarak ve en küçük veriyi kullanarak sağlamayı amaçlıyor.

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Google teknolojinin altyapısında kullandığı makine öğrenme sistemini yaklaşık 70 dili kapsayan binlerce saatlik ses ile eğitmiş. 2G ağlarından en hızlı ağlara kadar fark etmeksizin Google Lyra sadece 90ms gecikme süresi sunuyor.

Lyra ilk olarak Google Duo Android uygulamasında test edilecek. Brezilya ve Hindistan’ın 2G altyapısını kullanan bölgelerinde Google Duo’nun kaliteli bir aktarım sunması bekleniyor. Google ayrıca Lyra programlama ara yüzünü de açık kaynak hale getirdi. Böylece pek çok Android uygulaması Lyra teknolojisini kullanabilecek.

https://9to5google.com/2021/04/06/google-duo-android-lyra-voice-calls-2g-connection/

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