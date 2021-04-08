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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Lyra ile çok düşük hızlarda bile ses aktarımı mümkün oluyor

    Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi kıtalarda halen 2G bağlantıları yoğun bir şekilde kullanılıyor. Çevirmeli modem sınıfında hızlar sunabilen bu altyapılar için Google devreye girdi.
    08 Nisan 2021, 13:20 (6 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Lyra ile çok düşük hızlarda bile ses aktarımı mümkün oluyor
    Tam Boyutta Gör

    Bugün artk 5G hızlarını konuşur olduk ancak halen dünyanın önemli bir kısmı 4G ve hatta 2G/3G altyapılarını kullanmak zorunda. Bu da internet tabanlı platformların çözümler üretmesini zorunlu kılıyor. Google Lyra bunlardan birisi.

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    Google Lyra nedir?

    Google Lyra geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan yenilikçi bir kodek teknolojisi. Bu kodek ses aktarımını mümkün olduğu kadar doğallığına sadık kalarak ve en küçük veriyi kullanarak sağlamayı amaçlıyor.

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    Google teknolojinin altyapısında kullandığı makine öğrenme sistemini yaklaşık 70 dili kapsayan binlerce saatlik ses ile eğitmiş. 2G ağlarından en hızlı ağlara kadar fark etmeksizin Google Lyra sadece 90ms gecikme süresi sunuyor.

    Lyra ilk olarak Google Duo Android uygulamasında test edilecek. Brezilya ve Hindistan’ın 2G altyapısını kullanan bölgelerinde Google Duo’nun kaliteli bir aktarım sunması bekleniyor. Google ayrıca Lyra programlama ara yüzünü de açık kaynak hale getirdi. Böylece pek çok Android uygulaması Lyra teknolojisini kullanabilecek.



    https://9to5google.com/2021/04/06/google-duo-android-lyra-voice-calls-2g-connection/
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    B birokyanus 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aferin google güzel işler bunlar
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    V venice24 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Google çeviriyede optimize edilirse çok işime yarar
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    U unununium 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Opus codeci gayet iyi bu konuda. Hiçbir teknik detay veya karşılaştırma yapılmamış. Opusun yandan çarklısı olma ihtimali de az değil
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 5 gün ( Mesaj Silindi ) unununium
    Hocam kaynak haberde 3KB/s bant genişliğinin yeterli olduğundan bahsediliyor. Bu oldukça iyi bir rakam. Çalışma şekli ise verilen parametreye göre insan konuşma sesleri üretebilen bir yapay zekaya dayanıyor. Amaç insan sesi olduğunda opus gibi genel amaçlı teknolojilerden çok daha verimli olacaktır.
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