Google Meet artık Gmail uygulaması içerisinde

Uzun yıllar Hangouts adıyla kullanıcılara sohbet ve görüntülü görüşme imkanı sunan Google geçen yıldan itibaren Google Meet adıyla yeni ve daha verimli bir görüşme platformu sunmaya başlamıştı. Bu yıl entegrasyon çalışmaları devam ediyor.

Google Meet artık Gmail içerisinde

Google genelde sohbet uygulamalarını Gmail içerisinden erişilebilir yapmaya çalışıyor. Google Meet platformu da Gmail web uygulaması içerisinde erişilebilir hale gelmişti. Kullanıcılar sol kısımdan hızlı bir şekilde görüşmeye başlayabiliyordu.

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Bu haftadan itibaren Google Meet ve Gmail entegrasyonu mobil uygulamalara da sunulmaya başladı. Kısa süre önce iOS uygulaması, şimdi de Android uygulaması Google Meet özelliğini sunuyor.

Android uygulamasında farklı olarak bağımsız bir Meet sekmesi yer alıyor. Kullanıcılar Ayarlar kısmına giderek bu sekmeyi kaldırabiliyor. 30 Eylül tarihine kadar G Suite abonesi olmayan kullanıcılar 60 dakika Google Meet görüşmesi yapabiliyor. Sonrasında bu imkan da kaldırılacak.

Google Meet Google LLC İş Ücretsiz Cihaza göre değişir

Google Meet Google LLC İş Ücretsiz 72.3 MB

https://www.engadget.com/google-meet-gmail-for-android-073108070.html

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