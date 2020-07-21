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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Meet artık Gmail uygulaması içerisinde

    Google Meet görüşme uygulaması bir süredir Gmail web üzerinden erişilebilir durumdaydı. Şimdi iOS ve Android uygulamalarına da Google Meet özelliği sunulmaya başladı.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Meet artık Gmail uygulaması içerisinde

    Uzun yıllar Hangouts adıyla kullanıcılara sohbet ve görüntülü görüşme imkanı sunan Google geçen yıldan itibaren Google Meet adıyla yeni ve daha verimli bir görüşme platformu sunmaya başlamıştı. Bu yıl entegrasyon çalışmaları devam ediyor.

    Google Meet artık Gmail içerisinde

    Google genelde sohbet uygulamalarını Gmail içerisinden erişilebilir yapmaya çalışıyor. Google Meet platformu da Gmail web uygulaması içerisinde erişilebilir hale gelmişti. Kullanıcılar sol kısımdan hızlı bir şekilde görüşmeye başlayabiliyordu.

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    Bu haftadan itibaren Google Meet ve Gmail entegrasyonu mobil uygulamalara da sunulmaya başladı. Kısa süre önce iOS uygulaması, şimdi de Android uygulaması Google Meet özelliğini sunuyor.

    Android uygulamasında farklı olarak bağımsız bir Meet sekmesi yer alıyor. Kullanıcılar Ayarlar kısmına giderek bu sekmeyi kaldırabiliyor. 30 Eylül tarihine kadar G Suite abonesi olmayan kullanıcılar 60 dakika Google Meet görüşmesi yapabiliyor. Sonrasında bu imkan da kaldırılacak.

    Google Meet Google Meet Google Meet Google Meet Google LLC İş Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Google Meet Google Meet Google Meet Google Meet Google LLC İş Ücretsiz 72.3 MB



    https://www.engadget.com/google-meet-gmail-for-android-073108070.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aynasızadam 3 sa. yeni yorumcu
    Eh işte ne kadar tutarsa
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    selim oğlu (yavuz demir) 4 sa.
    google meet'in, gmail üzerinden kullanılması ne kadar mantıklı tartışılır ama bence iyi olmuş
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