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Özellikle pandemi sonrası çok popüler hale gelen Google Meet, uygulamasını güzelleştirme efektleriyle geliştiriyor. Dünyaca ünlü şirket, Meet uygulaması için “portre rötuş” modunu etkinleştirdi.

Meet’e eklenen yeni özellikle beraber görüntülü toplantılar sırasında kullanıcılara daha gösterişli bir görünüm kazandırıyor. Bu doğrultuda “portre rötuşu” modunda ten yumuşatma, göz altı parlatma ve göz beyazlatma özellikleri yer aldı.

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Kullanıcılar “hafif” veya “yumuşatma” düzeyinde efektler uygulayarak görünümünü değiştirebilecek. Android ve iOS için yayına alınan rötuş modu, Meet uygulamasının “Video” bölümü altında etkinleştirilebiliyor.

Google’ın paylaştığı bilgiye göre filtreler, lekeleri ve kusurları gizlemek için aramalar sırasında gerçek zamanlı olarak uygulanacak. Bu da anlık olarak görüntünüzü düzeltebileceğiniz anlamına geliyor. Google, bu özelliğin sanal güzellik araçlarına yönelik talep sonrasında eklendiğini ifade etti.

Daha önce benzer yenilikler Microsoft Teams ve Zoom gibi rakip uygulamalar tarafından kullanıldığını belirtmek gerekiyor. Arama devi, net bir tarih vermese de, yıl sonuna kadar Meet’in web sürümüne rötuş özelliğini getirmeyi planlıyor.

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Google Meet’e ayrıntılı güzellik filtresi geliyor