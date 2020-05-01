Google Mesajlar RCS desteği İtalya ve Singapur’da aktive edildi

Google’ın Pixel modellerinde varsayılan olarak gelen, çok sayıda cihazda da aynı şekilde SMS için kullanılan uygulaması Mesajlar, RCS desteğini dünya çapında aktive etmeye başladı. RCS, açılımıyla Rich Communication Services, yani Zengin İletişim Servisleri, SMS teknolojisinin sonraki aşaması olarak nitelendiriliyor ve internet kullanarak yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermeye ya da “yazıyor” bildirimlerini göstermeye imkan sağlıyor.

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Şimdiye kadar çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesi olan RCS, operatör tabanlı çalışması planlanan fakat dünya çapında firmaların pek de adım atmadığı bir teknoloji olarak kalmıştı. Bu durumu gören Google, geç de olsa kendi sunucularını kullanarak RCS’yi kademeli olarak aktive etmeye başladı. Özelliği en son kazanan ülkeler ise İtalya, Singapur ve birkaç rapora göre Portekiz olarak listeleniyor.

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Özellik sunucu tarafından aktive ediliyor ve Mesajlar uygulaması kullanıcıları, uygulamaya girdiklerinde bir uyarı görerek dilerlerse özelliği aktive edebiliyorlar. RCS destekleyen uygulamalar arasında şimdilik Google Mesajlar ve Samsung Mesajlar ilk akla gelenler.

Mesajlar Google LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

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