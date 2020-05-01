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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Mesajlar RCS desteği İtalya ve Singapur’da aktive edildi

    SMS teknolojisinin sonraki aşaması olarak nitelendirilen Rich Communication Services, Google'ın çabasıyla birlikte dünya çapında farklı ülkelerde aktive edilmeye devam ediyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google’ın Pixel modellerinde varsayılan olarak gelen, çok sayıda cihazda da aynı şekilde SMS için kullanılan uygulaması Mesajlar, RCS desteğini dünya çapında aktive etmeye başladı. RCS, açılımıyla Rich Communication Services, yani Zengin İletişim Servisleri, SMS teknolojisinin sonraki aşaması olarak nitelendiriliyor ve internet kullanarak yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermeye ya da “yazıyor” bildirimlerini göstermeye imkan sağlıyor.

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    Şimdiye kadar çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesi olan RCS, operatör tabanlı çalışması planlanan fakat dünya çapında firmaların pek de adım atmadığı bir teknoloji olarak kalmıştı. Bu durumu gören Google, geç de olsa kendi sunucularını kullanarak RCS’yi kademeli olarak aktive etmeye başladı. Özelliği en son kazanan ülkeler ise İtalya, Singapur ve birkaç rapora göre Portekiz olarak listeleniyor.

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    Özellik sunucu tarafından aktive ediliyor ve Mesajlar uygulaması kullanıcıları, uygulamaya girdiklerinde bir uyarı görerek dilerlerse özelliği aktive edebiliyorlar. RCS destekleyen uygulamalar arasında şimdilik Google Mesajlar ve Samsung Mesajlar ilk akla gelenler.

    Mesajlar Mesajlar Mesajlar Mesajlar Google LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    iMessage çakması gibi bir şeye benziyor
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    GwynBleidd48 2 hf.
    Darısı başımıza
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    lterlemez 2 hf.
    Bakalım, nasıl bir reklam işine girişecek Google bu hizmet üzerinden?
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    hamunpatra (hakan özdemir) 2 hf.
    Bende bu özellik bugün aktif oldu.
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    bahtiyaruckun 2 hf. yeni yorumcu
    Bize de gelecek mi ?
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    cheytac07 2 hf.
    Bize de bir 10 yıla gelir inşallah.
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