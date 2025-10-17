Giriş
    Google, Android kullanıcıları için yeni güvenlik ve hesap kurtarma özelliğini duyurdu

    Google, gelişen kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı Android kullanıcılarının gizliliğini koruyacak yeni araçları duyurdu. İşte yeni güvenlik özellikleri:      

    google mesajlar dolandırıcılık önleme & hesap kurtarma Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcıların olası dolandırıcılık saldırılarından kaçınmalarına ve çok geç olmadan tespit etmelerine yardımcı olmak için Google Mesajlar’a yeni güvenlik özellikleri ekledi. Google Mesajlar artık kullanıcıların dolandırıcılık olduğundan şüphelenilen mesajlardaki linklere tıklamalarını engelleyecek. Yanlışlıkla işaretlenen mesajı “spam değil” olarak işaretleme seçeneği sunacak.

    Google Mesajlar'da dolandırıcılık tespiti, anahtar doğrulama aracı

    google mesajlar dolandırıcılık tespiti Tam Boyutta Gör
    Google Mesajlar'a Anahtar Doğrulayıcı aracı ekleniyor. Bu araç, kullanıcıları dolandırıcılar ve tanıdıkları bir kişiyi taklit edenlerden korumak için tasarlanmış bir sistem hizmeti. Kullanıcılar, güvendikleri kişilerin QR kodlarını tarayarak anahtar doğrulaması yapıp uçtan uca şifrelenmiş şekilde güvenle mesajlaşabilecek.

    Google, son teknolojiye yaygın erişimin dolandırıcılığı her zamankinden daha ikna edici ve kötü niyetli hale getirdiğini belirterek, geçen yıl dünya genelinde insanların yaklaşık %60'ının bir tür dolandırıcılıkla karşılaştığını söylüyor.

    Yeni hesap kurtarma araçları

    google mesajlar hesap kurtarma Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcıların hesapları kilitlendiğinde veya birinin hesaplarına erişim sağladığı durumlarda kullanılmak üzere birkaç kurtarma özelliği de ekledi. Kullanıcılar, artık kurtarma kişileri ekleyerek hesap kurtarma sürecinde arkadaşlarından ve aile üyelerinden yardım isteyebilecek.

    Telefonun çalınması veya bozulması durumunda, kullanıcılar telefon numaralarını kullanarak hesaplarına yeniden erişim sağlayabilecek. Ancak, önceki cihazlarının kilit ekranı şifresini girmeleri durumunda doğrula işlemi gerçekleşecek. Bu özellik, kullanıcıların Google hesap şifrelerini bilmelerini gerektirmiyor ve kademeli olarak dünya çapında tüm kullanıcılara sunulacak.

    K
    koçari 8 saat önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

