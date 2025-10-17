Google, Android kullanıcıları için yeni güvenlik ve hesap kurtarma özelliğini duyurdu

Google Mesajlar'da dolandırıcılık tespiti, anahtar doğrulama aracı
Google, son teknolojiye yaygın erişimin dolandırıcılığı her zamankinden daha ikna edici ve kötü niyetli hale getirdiğini belirterek, geçen yıl dünya genelinde insanların yaklaşık %60'ının bir tür dolandırıcılıkla karşılaştığını söylüyor.
Yeni hesap kurtarma araçları
Telefonun çalınması veya bozulması durumunda, kullanıcılar telefon numaralarını kullanarak hesaplarına yeniden erişim sağlayabilecek. Ancak, önceki cihazlarının kilit ekranı şifresini girmeleri durumunda doğrula işlemi gerçekleşecek. Bu özellik, kullanıcıların Google hesap şifrelerini bilmelerini gerektirmiyor ve kademeli olarak dünya çapında tüm kullanıcılara sunulacak.
