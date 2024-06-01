Google Mesajlar'a, gönderilen mesajları düzenleme özelliği geldi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarında gönderilen mesajı düzenleme özelliği bir süredir mevcut ancak, RCS (Rich Communication Services) sohbetlerinde bu özellik bulunmuyordu. Google nihayet Mesajlar uygulamasına bu özelliği kullanıma sundu.

Yeni özellik ile son 15 dakika içinde gönderdiğiniz bir mesajın üzerine tıklayıp basılı tutarak düzenleyebileceksiniz. Gönderilen ve alıcı, mesaja dokunup basılı tutarak orijinal mesajı görebilecek. SMS mesajlarını ise düzenlemek mümkün değil.

iOS 18'in AI özellikleri yeni iPhone'lara özel olabilir 1 gün önce eklendi

GSM Birliği tarafından standartları oluşturulan RCS, resim, video ve emojiler gibi zengin multimedya yetenekleriyle SMS'in yerini alarak tüm platformlarda çalışan evrensel mesajlaşma servisi olma iddiasında. Apple tarafından bu sene içerinde desteklenecek RCS ile harici bir uygulama olmadan Android ve iPhone kullanıcıları sohbet edebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.