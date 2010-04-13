Google Mobile'ın iPad sürümü onaylandı ve kullanıma sunuldu

Google'ın iPhone için hazırladığı Google Mobile uygulamasının, iPad sürümü çıktı. Daha önce yayınlanan Google Mobile iPhone uygulaması iPad'lerde ekrana ölçeklendirme yaparak çalışıyordu fakat Google, bu uygulamasını yeniden tasarlayarak Apple iPad ile biriber uyumlu olarak hazırladı. Bir önceki sürümüye benzer özellikere sahip olan Google Mobile uygulamasında, Google'ın Gmail, Google Calendar, Google Latitude ve Google Docs gibi uygulamalara hızlı erişim imkanı sunuluyor. Google'ın iPad için yeniden tasarladığı Google Mobile iPad, iTunes'ta yayınlandı.

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