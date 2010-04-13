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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Mobile'ın iPad sürümü onaylandı ve kullanıma sunuldu

Google'ın iPhone için hazırladığı Google Mobile uygulamasının, iPad sürümü yayınlandı
9 yıl
6,1b
1
iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Google'ın iPhone için hazırladığı Google Mobile uygulamasının, iPad sürümü çıktı. Daha önce yayınlanan Google Mobile iPhone uygulaması iPad'lerde ekrana ölçeklendirme yaparak çalışıyordu fakat Google, bu uygulamasını yeniden tasarlayarak Apple iPad ile biriber uyumlu olarak hazırladı. Bir önceki sürümüye benzer özellikere sahip olan Google Mobile uygulamasında, Google'ın Gmail, Google Calendar, Google Latitude ve Google Docs gibi uygulamalara hızlı erişim imkanı sunuluyor. Google'ın iPad için yeniden tasarladığı Google Mobile iPad, iTunes'ta yayınlandı.

Google Mobile'ın iPad sürümü onaylandı ve kullanıma sunuldu
Tam Boyutta Gör

Google Mobile'ın iPad sürümü onaylandı ve kullanıma sunuldu
Tam Boyutta Gör

Google Mobile'ın iPad sürümü onaylandı ve kullanıma sunuldu
Tam Boyutta Gör

 

 


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