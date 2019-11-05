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    Google News artık iki dilde haberleri gösterecek

    Google News bugüne kadar tek bir ülke dilinde sunduğu haberlerini artık iki ülke dili olarak vermeye başladı. Kullanıcılar iki farklı ülke dilinde haberleri ve gelişmeleri okuyabilecekler.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google News artık iki dilde haberleri gösterecek
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    Bugün haberleri bir araya getirerek tek bir sayfada kullanıcılara sunan katalog uygulamalarının farklı dillerdeki kaynakları seçerek bir liste oluşturabildiğini görüyoruz. Google News de yavaş yavaş dil sayısını arttırıyor.

    Aynı anda iki dil

    Kullanıcıların seçtikleri ülke diline göre ilgili haberleri ve gelişmeleri tek bir sayfada okuyabildiği Google News artık ikinci dili de desteklemeye başladı. Böylece iki farklı ülkeye ait haberleri o dillerde ekranda görebileceksiniz.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi"

    İki dil desteği için Ayarlar menüsünden dil sekmesine gitmeniz yeterli. Burada ana diliniz yanında 141 farklı ülke ve 41 farklı dil arasından seçim yapabiliyorsunuz. Seçim yaptıktan sonra ana sayfa otomatik olarak iki dile göre ayarlanıyor.

    Ana sayfada ilk başlıklar ana dilinizin özeti olarak gelirken ikinci dilinizin haberleri ise devamında atlı karınca tarzındaki geçişli başlıklarda veya tek başlıklarda kendisine yer buluyor. Özellikle farklı dil kaynaklarından haberleri takip etmeyi sevenler için Google News önemli bir adım atmış oldu.

    Google News: App Store II Google Play



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