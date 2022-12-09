Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 için Ekran Alıntısı Aracı'nın (Snipping Tool) 11.2211.35.0 numaralı yeni bir sürümünü test etmeye başladı. Yeni sürüm bilgisayar ekranından video kaydetme özelliğini beraberinde getiriyor.

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Güncelleme şu an için sadece Geliştirici Kanalı'ında yer alan (Dev Channel) Windows Insider üyelerine sunuldu. Ancak dağıtımı yen başladığı için için henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış olabilir.

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Ekran Alıntısı Aracı ile video kaydı

Yeni özelliği kullanmak için öncelikle Ekran Alıntısı Aracı'nı açıp Kayıt seçeneğine tıklamak gerekiyor. Daha sonra ekranın kaydetmek istediğiniz alanını seçip devam ediyorsunuz. İşiniz bittiğinde dosyayı kaydetmeden önce nasıl göründüğüne göz atabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Önizleme sürümü olduğu için bir takım sorunlar var. Microsoft'a göre bazı kullanıcılar 'Başlat' düğmesine basma ile video kaydının hemen başlaması arasında hafif bir gecikme yaşayabilir. Şirket yeni sürümlerde bu tip sorunları ortadan kaldıracak.

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Windows 11'e ekran kaydı özelliği eklendi