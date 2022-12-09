Windows 11'e ekran kaydı özelliği eklendi

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Ekran Alıntısı Aracı ile video kaydı
Yeni özelliği kullanmak için öncelikle Ekran Alıntısı Aracı'nı açıp Kayıt seçeneğine tıklamak gerekiyor. Daha sonra ekranın kaydetmek istediğiniz alanını seçip devam ediyorsunuz. İşiniz bittiğinde dosyayı kaydetmeden önce nasıl göründüğüne göz atabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım