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    Google Pay mobil uygulaması sona eriyor

    Google Wallet mobil uygulamasının kullanımını yaygınlaştırmak isteyen Google, şimdilik ABD’de Google Pay mobil yönetim uygulamasının fişini çekme kararı aldı.   
    Google Pay Tam Boyutta Gör
    Google’ın uzun yıllardır temassız ödeme anlamında kullanıcılarına sunduğu Google Pay platformu ile ilgili önemli gelişmeler var. Google yönetim ve işlem fonksiyonlarını ayrı uygulamalarda sunmayı amaçlıyor.  

    Google Pay uygulamasına elveda

    Google bir süredir Google Wallet hizmetini test ediyordu. Android ve iOS için yayınlanan Google Wallet uygulaması kullanıcıların hesap ve bakiye yönetimine yardımcı oluyor ancak masa üstünde değil. Masa üstünde halen Google Pay web uygulaması kullanılıyor.

    Açıklanan bilgilere göre Google Pay mobil uygulaması 4 Haziran 2024 tarihinden itibaren ABD’de kullanımdan kaldırılacak. Kullanıcılar bunun yerine Google Wallet uygulamasını indirmek zorunda. Ayrıca Google Pay içerisinde bakiye varsa bankaya aktarmaları gerekiyor. Artık ABD’de Google Wallet, mobil hesap yönetimi için kullanılacak.

    Google Pay mobil uygulaması ABD dışında belirli ülkelerde kullanıma devam edecek. Yani şimdilik hesap yönetimi için ABD’de ayrı, globalde ayrı uygulamalar mevcut durumda. Ayrıca Google Pay yine masa üstü uygulamasında herhangi bir değişikliğe gitmiyor ancak ilerleyen dönemlerde Google Wallet mobil uygulaması standart hale gelecek mi merak konusu.  

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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