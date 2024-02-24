Google Pay mobil uygulaması sona eriyor

Google Pay uygulamasına elveda
Google bir süredir Google Wallet hizmetini test ediyordu. Android ve iOS için yayınlanan Google Wallet uygulaması kullanıcıların hesap ve bakiye yönetimine yardımcı oluyor ancak masa üstünde değil. Masa üstünde halen Google Pay web uygulaması kullanılıyor.
Açıklanan bilgilere göre Google Pay mobil uygulaması 4 Haziran 2024 tarihinden itibaren ABD’de kullanımdan kaldırılacak. Kullanıcılar bunun yerine Google Wallet uygulamasını indirmek zorunda. Ayrıca Google Pay içerisinde bakiye varsa bankaya aktarmaları gerekiyor. Artık ABD’de Google Wallet, mobil hesap yönetimi için kullanılacak.
Google Pay mobil uygulaması ABD dışında belirli ülkelerde kullanıma devam edecek. Yani şimdilik hesap yönetimi için ABD’de ayrı, globalde ayrı uygulamalar mevcut durumda. Ayrıca Google Pay yine masa üstü uygulamasında herhangi bir değişikliğe gitmiyor ancak ilerleyen dönemlerde Google Wallet mobil uygulaması standart hale gelecek mi merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.