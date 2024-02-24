Google Pay mobil uygulaması sona eriyor

Tam Boyutta Gör Google’ın uzun yıllardır temassız ödeme anlamında kullanıcılarına sunduğu Google Pay platformu ile ilgili önemli gelişmeler var. Google yönetim ve işlem fonksiyonlarını ayrı uygulamalarda sunmayı amaçlıyor.

Google Pay uygulamasına elveda

Google bir süredir Google Wallet hizmetini test ediyordu. Android ve iOS için yayınlanan Google Wallet uygulaması kullanıcıların hesap ve bakiye yönetimine yardımcı oluyor ancak masa üstünde değil. Masa üstünde halen Google Pay web uygulaması kullanılıyor.

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Açıklanan bilgilere göre Google Pay mobil uygulaması 4 Haziran 2024 tarihinden itibaren ABD’de kullanımdan kaldırılacak. Kullanıcılar bunun yerine Google Wallet uygulamasını indirmek zorunda. Ayrıca Google Pay içerisinde bakiye varsa bankaya aktarmaları gerekiyor. Artık ABD’de Google Wallet, mobil hesap yönetimi için kullanılacak.

Google Pay mobil uygulaması ABD dışında belirli ülkelerde kullanıma devam edecek. Yani şimdilik hesap yönetimi için ABD’de ayrı, globalde ayrı uygulamalar mevcut durumda. Ayrıca Google Pay yine masa üstü uygulamasında herhangi bir değişikliğe gitmiyor ancak ilerleyen dönemlerde Google Wallet mobil uygulaması standart hale gelecek mi merak konusu.

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