    OnePlus 15 ilk kez canlı görüntülendi: İşte tasarımı

    OnePlus, amiral gemisi telefonu OnePlus 15'i yakında tanıtacak. Cihaz, ilk kez bir e-spor ligi oyuncusunun elinde görüntülendi; kamera tasarımı belli oldu.      

    OnePlus 15 kamera tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 lansmanı geçti, Ekim ayında Çinli üreticilerden birçok yeni akıllı telefon göreceğiz. Bunlar arasında, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle gelmesi muhtemel OnePlus 15 de yer alıyor. OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi telefonunun bir fotoğrafı Weibo’da paylaşıldı. Fotoğraf, üçlü arka kamera kurulumu ve kare kamera modülü dahil olmak üzere cihazın tasarımına dair bir fikir veriyor.

    PEL adlı profesyonel bir e-spor ligi, Weibo'da yeni OnePlus telefonunun bir fotoğrafını paylaştı. Önde gelen sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station'a göre, bu telefon Ekim ayında piyasaya sürülecek OnePlus 15. Cihazın kare kamera modülüne sahip olacağı yönündeki önceki sızıntıları da doğruluyor. Bu yılın başlarında kompakt amiral gemisi telefon olarak tanıtılan OnePlus 13s'e benzemesi de dikkat çekici.

    OnePlus 15 beklenen özellikleri

    OnePlus 15, 13s'teki çift kamera kurulumuna kıyasla üçlü arka kamera kurulumuna sahip gibi görünüyor. Bir diğer dikkat çekici detay ise, ortaklığın sona ermesi ve OnePlus'ın kendi DetailMax Engine'ini kullanacağını duyurması nedeniyle cihazda Hasselblad markasının bulunmaması.

    OnePlus 15, beyaz renkte görünüyor. Daha önceki bir sızıntıya göre, telefon toprak tonlarından ilham alan yeni bir renk seçeneğine de sahip olacak. OnePlus 15'in performans odaklı bir telefon olacağı söyleniyordu; bu durum, cihazın bir e-spor liginde tanıtılmasıyla daha da belirginleşti. Sızıntılar, cihazın 165 Hz yenileme hızı sağlayan BOE X3 ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, OnePlus 13'ten daha hızlı şarj olan daha büyük bir bataryayla gelebilir.

    OnePlus 15’in öncelikle Çin’de, ardından küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

