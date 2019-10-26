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    Hyundai’nin otonom aracı ücretsiz olarak hizmet veriyor

    Hyundai, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde otonom aracını yollara indirdi. Otonom sensör donanımları yerleştirilmiş elektrikli Kona modeli, kısıtlı bir bölgede ücretsiz olarak denenebiliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Hyundai’nin otonom aracı ücretsiz olarak hizmet veriyor
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    Otonom sürüş teknolojileri birçok firmanın odağı haline gelmiş durumda. Google Waymo, Uber gibi iddialı oyunculara, gerek teknoloji gerekse de otomobil sektöründen birçok firma rakip olmaya başladı. Hyundai de Pony.ai ve Via ile iş birliğine giderek BotRide hizmetini devreye soktuğunu açıkladı.

    Öğrencilere ücretsiz deneme imkanı

    ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, kısıtlı bir alanda kullanıma açılan BotRide, 4 Kasım tarihinden itibaren aralarında öğrencilerinde olduğu seçili bir gurubun kullanımına açılacak. Belirli noktalardan müşterileri alacak olan BotRide araçları, ücretsiz olarak hizmet verecekler.

    Hyundai, bu hizmeti için elektrikli Kona modelini görevlendirdi. Araçlar, Pony.ai tarafından geliştirilen otonom sürüş yazılımı ve donanımı ile donatılmış.

    Ayrıca Bkz. "NASA, Ay'da su avına çıkıyor: İşte 'VIPER' gözlem aracı"

    Projenin şu anki amacı otonom araçları gerçek dünya senaryolarında test edebilmek. Dolayısıyla tam anlamıyla bir hizmete başlama durumu yok. İstenilen her yerde değil, belirli noktalar arasında çalışması da bunun altındaki temel sebep. Yine de otomobil firmalarının, otonom araç konusundaki çalışmalarını görmek açısından oldukça önemli.



    https://www.engadget.com/2019/10/25/hyundai-botride-launches-in-irvine-november-4/ Yorum Yaz
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    Escapetolife 11 sa.
    İstanbulda bir insan evladı sürebiliyorsa, bu araçlarda yeterli hale gelince sürebilecek merak etmeyin. İnsan sadece baktığı yeri görür, otonom sürüş donanımı aynı anda her yeri görebildiği gibi gözle görünmeyecek kısımları da göreceğinden insandan daha üstün olacak. Eminim bir sürücü aniden makas atarsa, yada durursa gibi similasyonları da ekliyorlardır. Gelecekte araç kontrolünün insandan tamemen alınıp otomatik hale gelmesi dileğiyle...
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    AsiretinMarjinalCocugu 16 sa.
    Amerika'da yollar geniş, çizgiler belli.



    Gelsin burada Sultangazi, Bahçelievler, Bağcılar'da dar sokak-caddelerde hizmet versin de görelim.



    Şaka maka bu olaylar bize bayağı geç gelir.Ülkenin en gelişmiş şehri bile çarpık kentleşmeye kurban gitmiş, diğerleri ne yapsın.
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    MÜŞAVİR 15 sa. AsiretinMarjinalCocugu
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    Bizde hem altyapı hem insan yapısı otonom araçlara uygun değil. Bize gelmesi için bir 50 seneye ihtiyaç var ki o da altyapı kısmı için. İnsan tarafında bir süre kestirmek çok zor.
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    joven 16 sa.
    Şehirler butip araçlar için hazır hale getirilmeden sadece

    proje olmaktan öte yol alamaz.
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