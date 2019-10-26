Hyundai’nin otonom aracı ücretsiz olarak hizmet veriyor

Otonom sürüş teknolojileri birçok firmanın odağı haline gelmiş durumda. Google Waymo, Uber gibi iddialı oyunculara, gerek teknoloji gerekse de otomobil sektöründen birçok firma rakip olmaya başladı. Hyundai de Pony.ai ve Via ile iş birliğine giderek BotRide hizmetini devreye soktuğunu açıkladı.

Öğrencilere ücretsiz deneme imkanı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, kısıtlı bir alanda kullanıma açılan BotRide, 4 Kasım tarihinden itibaren aralarında öğrencilerinde olduğu seçili bir gurubun kullanımına açılacak. Belirli noktalardan müşterileri alacak olan BotRide araçları, ücretsiz olarak hizmet verecekler.

Hyundai, bu hizmeti için elektrikli Kona modelini görevlendirdi. Araçlar, Pony.ai tarafından geliştirilen otonom sürüş yazılımı ve donanımı ile donatılmış.

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Projenin şu anki amacı otonom araçları gerçek dünya senaryolarında test edebilmek. Dolayısıyla tam anlamıyla bir hizmete başlama durumu yok. İstenilen her yerde değil, belirli noktalar arasında çalışması da bunun altındaki temel sebep. Yine de otomobil firmalarının, otonom araç konusundaki çalışmalarını görmek açısından oldukça önemli.

https://www.engadget.com/2019/10/25/hyundai-botride-launches-in-irvine-november-4/