Hyundai’nin otonom aracı ücretsiz olarak hizmet veriyor

Öğrencilere ücretsiz deneme imkanı
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, kısıtlı bir alanda kullanıma açılan BotRide, 4 Kasım tarihinden itibaren aralarında öğrencilerinde olduğu seçili bir gurubun kullanımına açılacak. Belirli noktalardan müşterileri alacak olan BotRide araçları, ücretsiz olarak hizmet verecekler.
Hyundai, bu hizmeti için elektrikli Kona modelini görevlendirdi. Araçlar, Pony.ai tarafından geliştirilen otonom sürüş yazılımı ve donanımı ile donatılmış.Ayrıca Bkz. "NASA, Ay'da su avına çıkıyor: İşte 'VIPER' gözlem aracı"
Projenin şu anki amacı otonom araçları gerçek dünya senaryolarında test edebilmek. Dolayısıyla tam anlamıyla bir hizmete başlama durumu yok. İstenilen her yerde değil, belirli noktalar arasında çalışması da bunun altındaki temel sebep. Yine de otomobil firmalarının, otonom araç konusundaki çalışmalarını görmek açısından oldukça önemli.
https://www.engadget.com/2019/10/25/hyundai-botride-launches-in-irvine-november-4/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gelsin burada Sultangazi, Bahçelievler, Bağcılar'da dar sokak-caddelerde hizmet versin de görelim.
Şaka maka bu olaylar bize bayağı geç gelir.Ülkenin en gelişmiş şehri bile çarpık kentleşmeye kurban gitmiş, diğerleri ne yapsın.
Bizde hem altyapı hem insan yapısı otonom araçlara uygun değil. Bize gelmesi için bir 50 seneye ihtiyaç var ki o da altyapı kısmı için. İnsan tarafında bir süre kestirmek çok zor.
proje olmaktan öte yol alamaz.