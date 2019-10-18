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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Pixel 4 modellerinde neden 5G olmadığını açıkladı

    Teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefon modellerinde neden 5G teknolojisinin yer almadığını bizzat şirket yetkilisi açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google, Pixel 4 modellerinde neden 5G olmadığını açıkladı
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    Google'ın bu yıl piyasaya süreceği Pixel 4 modellerinde 5G teknolojisinin olması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde tanıtılan bu iki yeni akıllı telefon modelinde de 5G desteğinin yer almadığı görüldü. Beklenmeyen bu gelişmeye ise Google ürün yönetimi başkanı açıklık getirdi.

    5G henüz olgunlaşmadı

    Google’ın ürün yönetimi başkan yardımcısı Brian Rakowski, PCMag’e konuştu ve konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: "Cihazlarımıza 5G teknolojisi gelecek, ancak şimdi 5G teknolojisini destekleyen telefon almak için doğru zaman değil. Kapsama alanı kullanıcıların bu teknolojiden yararlanabilmesi için yeterli olmamakla birlikte, 5G henüz olgunlaşmadı."

    Google, Pixel 4 modellerinde neden 5G olmadığını açıkladı
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    Ancak bu açıklamalar Google'ın henüz 5G'yi benimsemeyeceği anlamına gelmiyor zira Rakowski'nin açıklamalarının devamında ise şu ifadeler yer aldı: "Orada yapılacak işler var. Bunu yakından izliyoruz ve kullanıcılar için iyi bir zaman olduğunu düşündüğümüzde yeni bir telefon piyasaya süreceğiz, ancak şimdi zamanı değil."

    Google'ın bu yaklaşımını, Apple'ınkine benzetebiliriz. Zira iki şirket de 5G teknolojisinin olgunlaşmasını bekliyor. Arama devinin tıpkı Apple'da olduğu gibi 2020 yılına 5G Pixel akıllı telefonlarla girmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.



    https://www.pcmag.com/news/371352/google-explains-why-the-pixel-4-is-not-a-5g-phone Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    faniseyler 1 sa.
    Yani bunu bi alın 5g yaygınlaşınca onu alırsınız demek istiyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    FatihAsl 49 dk. faniseyler
    Kotamı 5g ile bitiremem diyecek kullanıcı çok olacak. yada iki telefonun karşılaştırken 5g modemi gözü görmeyecek ucuz olanı alacak... gibi bir sürü neden daha var. koskoca google kullanıcıyı suçlayacak değil ya. söylemez bunları
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