Google, Pixel 4 modellerinde neden 5G olmadığını açıkladı

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Google'ın bu yıl piyasaya süreceği Pixel 4 modellerinde 5G teknolojisinin olması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde tanıtılan bu iki yeni akıllı telefon modelinde de 5G desteğinin yer almadığı görüldü. Beklenmeyen bu gelişmeye ise Google ürün yönetimi başkanı açıklık getirdi.

5G henüz olgunlaşmadı

Google’ın ürün yönetimi başkan yardımcısı Brian Rakowski, PCMag’e konuştu ve konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: "Cihazlarımıza 5G teknolojisi gelecek, ancak şimdi 5G teknolojisini destekleyen telefon almak için doğru zaman değil. Kapsama alanı kullanıcıların bu teknolojiden yararlanabilmesi için yeterli olmamakla birlikte, 5G henüz olgunlaşmadı."

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Ancak bu açıklamalar Google'ın henüz 5G'yi benimsemeyeceği anlamına gelmiyor zira Rakowski'nin açıklamalarının devamında ise şu ifadeler yer aldı: "Orada yapılacak işler var. Bunu yakından izliyoruz ve kullanıcılar için iyi bir zaman olduğunu düşündüğümüzde yeni bir telefon piyasaya süreceğiz, ancak şimdi zamanı değil."

Google'ın bu yaklaşımını, Apple'ınkine benzetebiliriz. Zira iki şirket de 5G teknolojisinin olgunlaşmasını bekliyor. Arama devinin tıpkı Apple'da olduğu gibi 2020 yılına 5G Pixel akıllı telefonlarla girmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

https://www.pcmag.com/news/371352/google-explains-why-the-pixel-4-is-not-a-5g-phone