Google, Pixel 4 modellerine 4K 60 FPS video desteği ekledi ve ardından kaldırdı

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Geçtiğimiz günlerde size duyurduğumuz üzere, Google satışa sunduğu Pixel 4 modellerine çok fazla yer kapladığı ve yoğun olarak kullanılmadığını gerekçesiyle 4K 60 FPS video kaydı özelliğini koymadığını açıklamıştı. Ancak ortaya çıkan somut bilgiler ise kafa karıştırdı.

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Geliştirme aşamasında eklendi

XDA Geliştiricileri Genel Yayın Yönetmeni Mishaal Rahman, Pixel 4 yazılımında yaptığı araştırmalar, şirketin geliştirme aşamasında cihaza 4K 60 FPS video kaydı özelliğini eklediğini ancak tekrar kaldırdığını ortaya çıkardı. Bunun birkaç nedeni olabileceği söyleniyor. Başlıca nedeni Google'ın da açıkladığı gibi 4K 60 FPS video kaydının, dakikada 500 MB depolama alanı kullandığı ve Pixel modellerinin ise 64 GB'dan başlıyor olması.

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Ayrıca şirket bu özelliğin olmama gerekçelerinden birini de, çok az sayıda kullanıcı tarafından tercih edilmesi olarak açıklamıştı. Bununla beraber başka nedenleri olabileceği de söyleniyor. Örneğin video kalitesi Google'ın beğendiği seviyede değildi veya cihazın yonga seti 4K 60 FPS video kaydı sırasında aşırı şekilde ısınmış olabilir. Ayrıca bir başka neden olarak da pilin hızlı bir şekilde tükenmesi akla gelebilir. Her ne olursa olsun kullanıcılar Pixel 4 modellerinde bu özelliği bekliyorlardı ve büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söylemek mümkün.

https://www.gsmarena.com/google_added_4k__60fps_support_to_the_pixel_4_during_development_then_removed_it-news-39811.php