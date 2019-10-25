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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Mac Catalyst kullanan geliştiricilere daha fazla destek verecek

    Teknoloji devi Apple, Mac Catalyst kullanan geliştiriciler için önemli bir açıklama yaparak, bundan böyle daha fazla destek ve kaynağa ulaşabileceklerini açıkladı.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, Mac Catalyst kullanan geliştiricilere daha fazla destek verecek
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    Birçok uygulama geliştiricisine göre Apple'ın Catalyst teknolojisi hala yeni ve gelişmeye ihtiyacı var. Bu önerilere kulak veren Apple, Mac Catalyst kullanan geliştiriciler için bir süredir bekledikleri önemli bir duyuru yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Chrome, kullanıcıların sekmeleri başka bir tarayıcıya taşımalarına izin verecek"

    Geliştiriciler daha fazla kaynağa erişebilecek

    Mac Catalyst temelde, geliştiricilerin iPad uygulamalarını Mac platformuna getirmelerini kolaylaştırıyor. Ancak geliştiriciler bunu yaparken zorlandıklarını ve ellerinde fazla kaynak ve destek olmadığını belirtiyorlar. Apple'ın macOS ürün pazarlama direktörü Todd Benjamin bu önemli konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

    "Mac Catalyst için vizyonumuz, büyük veya küçük tüm iPad uygulama geliştiricilerinin, uygulamalarını Mac'e getirmelerini kolaylaştırmaktı. Bu, bir kod tabanı ve bir geliştirme ekibinden yararlanmalarını sağlar. Mac Catalyst, iPad uygulama geliştiricilerine geniş bir başlangıç ve çoğu için erişimlerini daha önce sahip olmadıkları Mac platformuna genişletme fırsatı veriyor. Yalnızca geliştiriciler için mükemmel değil, aynı zamanda iPad'in canlı ekosistemindeki yepyeni harika uygulama deneyimi seçeneklerinden yararlanan Mac kullanıcıları için de harika."

    Apple, Mac Catalyst kullanan geliştiricilere daha fazla destek verecek
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    Mac Catalyst geliştiricilerinin son derece yetenekli olduklarına ve kısa sürede Mac için uygulama geliştirebildiklerine dikkat çeken Benjamin, yakında daha fazla kaynak ve desteğe ulaşabileceklerinin müjdesini verdi. Önümüzdeki dönemde daha sağlam bir Mac App Store'un kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor.



    https://appleinsider.com/articles/19/10/24/apple-will-add-more-to-help-catalyst-to-support-mac-developers Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob 19 sa.
    yeni mi geliyor aklına apple efendi
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    | OMG! | 1 gün
    Şuan için bomboş.
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