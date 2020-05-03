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    Google Pixel 4a, Geekbench testine girdi

    Teknoloji devi Google'ın birkaç hafta içinde piysaya sürmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli Pixel 4a, Google Sunfish kod adıyla Geekbench testinde görüldü...
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Pixel 4a, Geekbench testine girdi
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    Google, Pixel 4 serisine uygun fiyatlı ve orta segment donanım özelliklerine sahip bir model eklemek üzere. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Pixel 4a şimdi de Geekbench'i ziyaret etti.

    Ayrıca Bkz. "Tim Cook: iPhone SE (2020), en hızlı Android telefonlardan daha hızlı"

    15 Mayıs tarihinde tanıtılabilir

    Google Sunfish adıyla Geekbench testine giren Pixel 4a'nın tek çekirdek testinde 2529, çok çekirdek testinde ise 6366 puan aldığını görüyoruz. 6GB RAM ile listelenmiş cihazın, 1.80Gz temel frekansa sahip sekiz çekirdekli bir Qualcomm işlemci tarafından destekleniyor. Bu yonga setinin de Snapdragon 730 olması kuvvetle muhtemel. Yakın tarihli bir rapora göre cihaz 22 Mayıs tarihinden itibaren raflardaki yerini alacak. Bu nedenle de Pixel 4a'nın 15 Mayıs tarihinde tanıtılacağı söyleniyor.

    Google Pixel 4a, Geekbench testine girdi
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    Pixel 4a'nın teknik detaylarına gelecek olursak; cihaz 5.81 inç FullHD+ ekrana sahip olacak. Ayrıca  64GB ve 128GB depolama alanı varyantlarında satışa sunulması bekleniyor. 12MP arka kamera ve 8MP selfie kamerası ile gelmesi beklenen akıllı telefonun pil kapasitesinin ise 3.080mAh olacağı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kamera örneklerine bakacak olursak, cihazın 12MP'lik kamerasının kullanıcıları sevindirecek bir performans sergileyeceğini söylemek mümkün.



    https://browser.geekbench.com/v4/cpu/15450776 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 1 hf.
    Buraya geliyor mu bu
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Sizdi incelemesi bile yapildi

    Orinal cekilmis fotograflarinin albumu icin :
    photos.google.com/...






    xda-developers.com/...




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    Rammercan ( Rammercan) 1 hf.
    Bos bir telefon google koskoca firma bombos telefonlar cikariyor
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    | OMG! | 1 hf. Rammercan
    Hiç nexus ya da pixel bir cihaz kullandın mı?
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