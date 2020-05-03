Google Pixel 4a, Geekbench testine girdi

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Google, Pixel 4 serisine uygun fiyatlı ve orta segment donanım özelliklerine sahip bir model eklemek üzere. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Pixel 4a şimdi de Geekbench'i ziyaret etti.

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15 Mayıs tarihinde tanıtılabilir

Google Sunfish adıyla Geekbench testine giren Pixel 4a'nın tek çekirdek testinde 2529, çok çekirdek testinde ise 6366 puan aldığını görüyoruz. 6GB RAM ile listelenmiş cihazın, 1.80Gz temel frekansa sahip sekiz çekirdekli bir Qualcomm işlemci tarafından destekleniyor. Bu yonga setinin de Snapdragon 730 olması kuvvetle muhtemel. Yakın tarihli bir rapora göre cihaz 22 Mayıs tarihinden itibaren raflardaki yerini alacak. Bu nedenle de Pixel 4a'nın 15 Mayıs tarihinde tanıtılacağı söyleniyor.

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Pixel 4a'nın teknik detaylarına gelecek olursak; cihaz 5.81 inç FullHD+ ekrana sahip olacak. Ayrıca 64GB ve 128GB depolama alanı varyantlarında satışa sunulması bekleniyor. 12MP arka kamera ve 8MP selfie kamerası ile gelmesi beklenen akıllı telefonun pil kapasitesinin ise 3.080mAh olacağı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kamera örneklerine bakacak olursak, cihazın 12MP'lik kamerasının kullanıcıları sevindirecek bir performans sergileyeceğini söylemek mümkün.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/15450776

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