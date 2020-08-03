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    Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G aynı karede

    Google'ın sonbaharda piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni Pixel telefonları aynı karede görüntülendi. Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'nin Snapdragon 765G yonga seti ile donatılması bekleniyor.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G aynı karede
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    Google'ın yıl sonuna doğru piyasaya sürmeyi planladığı iki yeni telefonu ortaya çıktı. Ishan Agarwal, Pixel 5 ve Pixel 4a 5G modellerini yandan gösteren bir görüntü yayınladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Pixel 4a'nın 5G versiyonu Snapdragon 765G ile gelebilir

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    Sol tarafta fırçalanmış metal çerçeveye sahip amiral gemisi Pixel 5 5G var. Sağda ise plastik gövdeli Pixel 4a 5G yer alıyor. Gördüğünüz gibi cihaz, Pixel 5'ten biraz daha büyük.

    Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G aynı karede
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    Sonbaharda piyasaya sürülecekler

    Sağdaki telefon standart Pixel 4a'nın büyük versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Yani piyasada Pixel 4a XL olarak boy göstereceğini söyleyebiliriz.

    Her iki akıllı telefonun da 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden güç alacağı bildiriliyor. Gelen haberlere göre Pixel 5 ve Pixel 4a 5G sonbaharda piyasaya sürülecek.



    https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1289928969706299393 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    quantinn 2 hf. yeni yorumcu
    4a çıktı ,

    https://fi.google.com/about/phones/pixel-4a/?utm_medium=email&utm_source=promo&utm_campaign=pixel_4a&utm_content=20200803_p4a_preorder_leads_gaia
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    mcrew (kemal kemal) 2 hf.
    E-sim desteği var mı acaba
    1 Yanıt Yanıtla
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    Clusive 2 hf.
    Ne Pixelmiş be arkadaş, çıkamadı gitti. Mide bulandırdı artık haberleri.
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