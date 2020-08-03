Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G aynı karede

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Google'ın yıl sonuna doğru piyasaya sürmeyi planladığı iki yeni telefonu ortaya çıktı. Ishan Agarwal, Pixel 5 ve Pixel 4a 5G modellerini yandan gösteren bir görüntü yayınladı.

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Sol tarafta fırçalanmış metal çerçeveye sahip amiral gemisi Pixel 5 5G var. Sağda ise plastik gövdeli Pixel 4a 5G yer alıyor. Gördüğünüz gibi cihaz, Pixel 5'ten biraz daha büyük.

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Sonbaharda piyasaya sürülecekler

Sağdaki telefon standart Pixel 4a'nın büyük versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Yani piyasada Pixel 4a XL olarak boy göstereceğini söyleyebiliriz.

Her iki akıllı telefonun da 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden güç alacağı bildiriliyor. Gelen haberlere göre Pixel 5 ve Pixel 4a 5G sonbaharda piyasaya sürülecek.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1289928969706299393

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