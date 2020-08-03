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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, KB4559309 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti

    Microsoft, Windows 10 PC'lere otomatik olarak dağıtılan KB4559309 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti. Şirket performans sorununa neden olan güncellemedeki sorunu araştırıyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    8,4b
    1
    30
    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, KB4559309 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti
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    Microsoft, KB4559309 yapı numaralı Windows 10 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti. Güncellemenin ardından önyükleme normalden daha uzun sürerken işletim sistemi gözle görülür derecede yavaşladı.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisi gecikecek: Resmi açıklama geldi"

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    Kullanıcılar güncellemeyi yükledikten sonra uygulamaların daha geç başlatıldığını ve web sayfalarının yavaş yüklendiğini söylüyorlar. Ayrıca oyunlardaki FPS oranının düştüğünden şikayet edenler de var.

    Microsoft uzmanları şu anda bu performans sorununu gidermeye çalışıyor. Ancak ne zaman düzeltileceğine dair bir bilgi yok. Şirket kullanıcılardan Geri Bildirim Merkezi'ni kullanarak sorunla ilgili rapor göndermelerini istedi.

    Microsoft, KB4559309 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti
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    Şu an için çözüm sistem geri yükleme

    Güncelleme Edge ile ilgili olduğundan, tarayıcı ekibi sorunun kaynağını araştırıyor. Yavaşlama problemi yaşayan kullanıcıların sorunlu güncellemeyi manuel olarak kaldırmaları öneriliyor ancak bunu yapmak biraz zahmetli.

    Sorunlu güncelleme yalnızca sistem geri yükleme yapılarak kaldırılabiliyor. Chromium tabanlı Edge tarayıcısının yeni sürümünü manuel olarak indirerek KB4559309 güncellemesinin sisteminize otomatik olarak yüklenmesini önleyebilirsiniz.



    Kaynakça https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-update/update-kb4559309-makes-computer-unbearably-slow/31b8d053-8256-41b9-9c26-f9faaaa4e0ae?messageId=b0b11ac2-d48b-4947-8f1b-b1d6763a8b83 https://www.windowslatest.com/2020/08/02/windows-10-performance-issue-reports-investigated Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    4Yankee 2 hf. en beğenilen
    Win7 devamke
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    1
    darkaura 2 hf.
    Isyeri bilgisayarina ofis kuruyorum, tikir tikir calisiyor, sonra bir guncelleme ve ofisin servis programi arkada %60-70 cpu yemeye basliyor. Tamamen temizleyip kaldirip yeniden kuruyorum sorun yok, guncellemeden sonra gene aynisi. Microsoft kadar guncellemeleri sorunlu bir firma yok. Windowsda bazi sorunlari anlarim, milyarlarca farkli donanimda surucude cihaza temel isletim sistemi yapiyorsun, tamam ama ofis gibi bir paket programda derdin nedir? Hepsi tekel olmanin rehaveti ve kustahligi.
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 hf.
    hadi google. yap bi hızlı işletim sistemi. microsoft tarihe karışsın.
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    kıvançkondakcı 2 hf.
    geri yükleyince çözülüyor mu peki ?
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf.
    Windows 8.1 ile 10 denen işkenceden kurtulabilirsiniz. 8.1 hem güncel hem 7 stabilliği var. Windows 10 kesinlikle saçma sapan bir işletim sistemi. İyice zıvanadan çıktı. macOS gibi yapalım diye içine ettiler Windows’un.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 hf.
    Zaten kasa toplarsam Linux kurcam. Windows patates etti artık hep yavaş, bug dolu.
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    Perturbator (Mehmetcan ) 2 hf. Hakimutata Insane
    AAA oyunları oynayabilsem direk geçerim linuxa.
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf.
    Guncellemeye guncellememi gelecekmis. O da guzel 😁😁
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    monacomen 2 hf.
    CCleaner ile uğraşacağına kendi işletim sisteminin bilgisayarlara ne yaptığına baksaydın keşke. Neyse ki CCleaner ile kayıt defterini temizledim de Windowsun yeni bozuk güncelleştirme dosyalarından kurtuldum. Şimdi çok akıcı.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf.
    Bende yüklü değil. Hatta daha önceki haberlerde sorun çıkardığı iddia edilen bir güncelleme de opsiyonel olarak çıkıyor otomatik yüklenmiyor. Artık tedbir olarak herkese aynı anda dağıtmıyorlar güncellemeleri sanırım.
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    Ambarad (Oğuz ) 2 hf.
    Bende yüklü gözükmüyor. Geri çektilerse sorun olmaz herhalde.
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    4Yankee 2 hf. en beğenilen
    Win7 devamke
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    windows 10, Yazılım ve
    6 etiket daha güncelleme yavaşlama hata sorun işletim sistemi KB4559309
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