Microsoft, KB4559309 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti

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Microsoft, KB4559309 yapı numaralı Windows 10 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti. Güncellemenin ardından önyükleme normalden daha uzun sürerken işletim sistemi gözle görülür derecede yavaşladı.

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Kullanıcılar güncellemeyi yükledikten sonra uygulamaların daha geç başlatıldığını ve web sayfalarının yavaş yüklendiğini söylüyorlar. Ayrıca oyunlardaki FPS oranının düştüğünden şikayet edenler de var.

Microsoft uzmanları şu anda bu performans sorununu gidermeye çalışıyor. Ancak ne zaman düzeltileceğine dair bir bilgi yok. Şirket kullanıcılardan Geri Bildirim Merkezi'ni kullanarak sorunla ilgili rapor göndermelerini istedi.

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Şu an için çözüm sistem geri yükleme

Güncelleme Edge ile ilgili olduğundan, tarayıcı ekibi sorunun kaynağını araştırıyor. Yavaşlama problemi yaşayan kullanıcıların sorunlu güncellemeyi manuel olarak kaldırmaları öneriliyor ancak bunu yapmak biraz zahmetli.

Sorunlu güncelleme yalnızca sistem geri yükleme yapılarak kaldırılabiliyor. Chromium tabanlı Edge tarayıcısının yeni sürümünü manuel olarak indirerek KB4559309 güncellemesinin sisteminize otomatik olarak yüklenmesini önleyebilirsiniz.

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