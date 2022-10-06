Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 7 Pro, benchmark testlerine sokuldu: Tensor G2, geride kaldı

    Google Pixel 7 özellikleri resmi olarak bugün belli olacak. Özellile Pixel 7 Pro merakla bekleniyor. Google Pixel 7 Pro tanıtılmadan önce benchmark testine sokuldu. İşte performans sonuçları:
    Oy Ver
    Google Pixel 7 Pro benchmark testi
    Google, Pixel 7 serisini çok yakında duyuracak. Resmi duyurudan önce Pixel 7 Pro modeli, benchmark testlerine girdi. Google’ın yeni telefonlarına güç verecek Tensor G2, Qualcomm’un Snapdragon 888’i, Apple’ın A15 Bionic çipi karşısında daha düşük performans gösterdi.

    AnTuTu testinde 800.000 puanı zor geçti

    Yeni Google telefonlara güç verecek Tensor G2, bildiğiniz gibi Samsung’un 4nm üretim sürecinden geçen bir işlemci. Gadgetfull BD tarafından yapılan testlerde Pixel 7 Pro, 801.116 puan aldı. AnTuTu’da en yüksek puan alan telefonlar listesinde Tensor G2, rekabette ciddi şekilde geride kaldı. Şu anda en üst sıralarda Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Dimensity 9000 Plus işlemcili amiral gemileri var ve listenin en tepesindeki isim ASUS ROG Phone 6 serisi. Apple’ın M serisi ve A serisi işlemcileri diğer kıyaslama uygulamalarında Android işlemcilerden üstte olmasına rağmen ilginç şekilde AnTuTu, bu cihazlarda düşük performans gösteriyor.

    AnTuTu testi sonuçları
    - AnTuTu v9 CPU AnTuTu v9 GPU AnTuTu v9 Bellek AnTuTu v9 UX Toplampuan
    GoogleTensorG2 216.631 296.692 134.893 152.600 801.116
    Google Tensor 172.442 282.827 102.686 143.965 701.920
    Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 263.953 474.498 194.862 189.093 1.122.406
    Qualcomm Snapdragon 888 214.586 316.890 139.639 161.636 832.733
    Samsung Exynos 2200 212.304 353.446 162.322 142.643 870.715
    MediaTek Dimensity 9000+ 289.231 429.804 211.235 203.728 1.133.998

    Geekbench testi sonuçları

    Pixel 7 Pro Geekbench testi sonuçları da paylaşıldı. Tek çekirdek performansı 1054, çok çekirdek performansı 3138 puan olarak kaydedildi. Karşılaştırma açısından, Pixel 6 Pro’nun tek çekirdek puanı 1041, çok çekirdek puanı 2739.

    Bu kıyaslamalar, bildiğiniz üzere yalnızca telefonun en yüksek performansını ölçmeye yönelik. Çoğu akıllı telefon, günlük kullanımda bu kadar gücü kullanmıyor. Hem Pixel 7 hem de Pixel 7 Pro, Google’ın 2. nesil Tensor G2 çipi üzerinde çalışacak ve sızıntılara göre ilkiyle aynı Cortex-A55 çekirdeğe sahip olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız