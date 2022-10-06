Google Pixel 7 Pro, benchmark testlerine sokuldu: Tensor G2, geride kaldı

Google, Pixel 7 serisini çok yakında duyuracak. Resmi duyurudan önce Pixel 7 Pro modeli, benchmark testlerine girdi. Google’ın yeni telefonlarına güç verecek Tensor G2, Qualcomm’un Snapdragon 888’i, Apple’ın A15 Bionic çipi karşısında daha düşük performans gösterdi.

AnTuTu testinde 800.000 puanı zor geçti

Yeni Google telefonlara güç verecek Tensor G2, bildiğiniz gibi Samsung’un 4nm üretim sürecinden geçen bir işlemci. Gadgetfull BD tarafından yapılan testlerde Pixel 7 Pro, 801.116 puan aldı. AnTuTu’da en yüksek puan alan telefonlar listesinde Tensor G2, rekabette ciddi şekilde geride kaldı. Şu anda en üst sıralarda Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Dimensity 9000 Plus işlemcili amiral gemileri var ve listenin en tepesindeki isim ASUS ROG Phone 6 serisi. Apple’ın M serisi ve A serisi işlemcileri diğer kıyaslama uygulamalarında Android işlemcilerden üstte olmasına rağmen ilginç şekilde AnTuTu, bu cihazlarda düşük performans gösteriyor.

AnTuTu testi sonuçları - AnTuTu v9 CPU AnTuTu v9 GPU AnTuTu v9 Bellek AnTuTu v9 UX Toplampuan GoogleTensorG2 216.631 296.692 134.893 152.600 801.116 Google Tensor 172.442 282.827 102.686 143.965 701.920 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 263.953 474.498 194.862 189.093 1.122.406 Qualcomm Snapdragon 888 214.586 316.890 139.639 161.636 832.733 Samsung Exynos 2200 212.304 353.446 162.322 142.643 870.715 MediaTek Dimensity 9000+ 289.231 429.804 211.235 203.728 1.133.998

Geekbench testi sonuçları

Pixel 7 Pro Geekbench testi sonuçları da paylaşıldı. Tek çekirdek performansı 1054, çok çekirdek performansı 3138 puan olarak kaydedildi. Karşılaştırma açısından, Pixel 6 Pro’nun tek çekirdek puanı 1041, çok çekirdek puanı 2739.

Bu kıyaslamalar, bildiğiniz üzere yalnızca telefonun en yüksek performansını ölçmeye yönelik. Çoğu akıllı telefon, günlük kullanımda bu kadar gücü kullanmıyor. Hem Pixel 7 hem de Pixel 7 Pro, Google’ın 2. nesil Tensor G2 çipi üzerinde çalışacak ve sızıntılara göre ilkiyle aynı Cortex-A55 çekirdeğe sahip olacak.

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Google Pixel 7 Pro benchmark testi sonuçları paylaşıldı