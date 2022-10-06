Google Pixel 7 Pro, benchmark testlerine sokuldu: Tensor G2, geride kaldı

AnTuTu testinde 800.000 puanı zor geçti
Yeni Google telefonlara güç verecek Tensor G2, bildiğiniz gibi Samsung’un 4nm üretim sürecinden geçen bir işlemci. Gadgetfull BD tarafından yapılan testlerde Pixel 7 Pro, 801.116 puan aldı. AnTuTu’da en yüksek puan alan telefonlar listesinde Tensor G2, rekabette ciddi şekilde geride kaldı. Şu anda en üst sıralarda Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Dimensity 9000 Plus işlemcili amiral gemileri var ve listenin en tepesindeki isim ASUS ROG Phone 6 serisi. Apple’ın M serisi ve A serisi işlemcileri diğer kıyaslama uygulamalarında Android işlemcilerden üstte olmasına rağmen ilginç şekilde AnTuTu, bu cihazlarda düşük performans gösteriyor.
|-
|AnTuTu v9 CPU
|AnTuTu v9 GPU
|AnTuTu v9 Bellek
|AnTuTu v9 UX
|Toplampuan
|GoogleTensorG2
|216.631
|296.692
|134.893
|152.600
|801.116
|Google Tensor
|172.442
|282.827
|102.686
|143.965
|701.920
|Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
|263.953
|474.498
|194.862
|189.093
|1.122.406
|Qualcomm Snapdragon 888
|214.586
|316.890
|139.639
|161.636
|832.733
|Samsung Exynos 2200
|212.304
|353.446
|162.322
|142.643
|870.715
|MediaTek Dimensity 9000+
|289.231
|429.804
|211.235
|203.728
|1.133.998
Geekbench testi sonuçları
Pixel 7 Pro Geekbench testi sonuçları da paylaşıldı. Tek çekirdek performansı 1054, çok çekirdek performansı 3138 puan olarak kaydedildi. Karşılaştırma açısından, Pixel 6 Pro’nun tek çekirdek puanı 1041, çok çekirdek puanı 2739.
Bu kıyaslamalar, bildiğiniz üzere yalnızca telefonun en yüksek performansını ölçmeye yönelik. Çoğu akıllı telefon, günlük kullanımda bu kadar gücü kullanmıyor. Hem Pixel 7 hem de Pixel 7 Pro, Google’ın 2. nesil Tensor G2 çipi üzerinde çalışacak ve sızıntılara göre ilkiyle aynı Cortex-A55 çekirdeğe sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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