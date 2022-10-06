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    Tensor G2 işlemcili Pixel 7 tanıtıldı: İşte Pixel 7 serisinin özellikleri ve fiyatı

    Pixel 7 serisi, aylar süren beklentinin ardından sahneye çıktı. Birçok açıdan fiyat performans dengesine odaklanacak Pixel 7 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu.
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    Google Pixel 7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı olsun Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Google, mayıs ayında gerçekleştirdiği I/O Geliştirici Konferansı’nda Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu duyurmuştu. Bu zamana kadar teknik detayları ve çıkış bilgisi limitli olan Pixel 7 serisi, uzun süren iddiaların ardından resmen tanıtıldı. Peki Pixel 7 ve Pixel 7 Pro neler vadediyor? İşte merakla beklenen Pixel 7 serisinin özellikleri:

    Pixel 7 ve Pixel 7 Pro özellikleri

    Aslında her iki telefon da geçtiğimiz yılın Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’suna büyük benzerlik gösteriyor. İşlemci, her iki telefonda da Tensor G2 ile güncellenirken Pixel 7 8GB RAM, Pixel 7 Pro ise 12GB RAM seçeneğine sahip olarak geliyor. Performans anlamında büyük bir artış sunmayan Tensor G2, 4nm fabrikasyon sürecinde üretildiği için enerji verimliliğinde artış gösteriyor. IP68 koruma özellikleri de koruyan cihazlar, yazılım tarafında birçok fotoğraf ve video yeniliklerine sahip. Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, gizliliğie önem verenler için Google One destekli yerleşik VPN özelliğine sahip, ancak bu özellik daha sonraki bir güncelleme ile aktif olacka.

    Cihazlar, en büyük farklılığını kamera ve ekran tarafında gösteriyor. Pixel 7, 6.3 inç 90Hz FHD+ OLED ekrana sahipken Pixel 7 Pro, 6.7 inç 120Hz QHD+ LTPO OLED ekrana sahip. Pixel 7 Pro, LTPO teknolojisine sahip ekranı ile ekran yenileme hızını 10Hz’e kadar düşürebiliyor ve gerekli olduğunda enerji verimliliği sağlıyor. Her iki cihaz da ekran altı parmak izi sensörüne sahip.

    Kamera tarafında ise Google, geçtiğimiz yılın sensörlerini kullanmaya devam ediyor. Her iki cihaz da 50MP ana kamera, 12 MP geniş açılı kameraya sahipken Pixel 7 Pro, 48MP telefoto sensörü ile 5X optik yakınlaştırma özelliği sunuyor.  Her iki cihaz da ön kamerası üzerinden yüz tanım sunuyor ancak bu özellik, Pixel 4’ün aksine yazılım tabanlı olarak geliyor. Ayrıca her iki cihaz da 10-bit video kayıt özelliğine sahip.

    Google Pixel 7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı olsun Tam Boyutta Gör

    Pixel 7 teknik özellikleri

    • Ekran: 6.3 inç 2400 x 1080 çözünürlük, 90HZ OLED
    • Ağırlık: 197g
    • İşlemci: Google Tensor G2 + Titan M2 güvenlik çipi
    • RAM: 8GB LPDDR5
    • Hafıza: 128/256 GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 50MP geniş açı + 12MP ultra geniş açı
    • Ön kamera: Yüz tanıma özellikli 10.8MP
    • Batarya ve şarj: 4355mAh batarya + 21W hızlı şarj + 20W kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: Android 13 – 3 yıl sürüm güncellemesi alacak
    • Bağlantı: USB-C 3.2, e-SIM, NFC, 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E+, yerleşik VPN
    • Renk seçenekleri: Kar Beyazı, Obsidyen, Limon Otu

    Google Pixel 7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı olsun

    Pixel 7 Pro teknik özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç 3120 x 1440 çözünürlük, 120HZ LTPO OLED
    • Ağırlık: 212g
    • İşlemci: Google Tensor G2 + Titan M2 güvenlik çipi
    • RAM: 12GB LPDDR5
    • Hafıza: 128/256/512 GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 50MP geniş açı + 12MP ultra geniş açı + 5x optik yakınlaştırma sunan 48MP telefoto
    • Ön kamera: Yüz tanıma özellikli 10.8MP
    • Batarya ve şarj: 5000mAh batarya + 30W hızlı şarj + 23W kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: Android 13 – 3 yıl sürüm güncellemesi alacak
    • Bağlantı: USB-C 3.2, e-SIM, NFC, 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E+, yerleşik VPN
    • Renk seçenekleri: Kar Beyazı, Obsidyen, Ela

    Pixel 7 serisi fiyatı ve çıkış tarihi

    Fiyat performans konusunda rekabetçi bir cihaz olacak olan Pixel 7, 599 dolar fiyat etiketi ile 13 Ekim’de satışa çıkacak. Premium malzemeler ile üretilen ve Google’ın amiral gemisi olacak olan Pixel 7 Pro ise 899 dolar fiyat etiketi ile aynı tarihte satışa çıkacak. Her iki cihaz için de ön siparişler açılmış durumda.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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