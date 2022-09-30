Google Pixel 7 resmi tanıtım görüntüleri paylaşıldı

ABD merkezli teknoloji devi Google, merakla beklenen Pixel 7 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir tanıtım videosu ile Pixel 7 Pro’nun tasarımını izleyiciler ile buluşturan şirket, şimdi de Pixel 7 modelini içeren yeni bir video paylaştı.
Pixel 7 ve Pixel 7 Pro 6 Ekim'de tanıtılacak
Google Pixel 7 serisiyle ilgili bugüne dek ortaya çıkan birçok sızıntı, selefine kıyasla çok ciddi değişimlerle gelmeyeceğini gösteriyor. Bununla birlikte paylaşılan video, telefonun Obsidian, Snow ve Lemongrass olarak adlandırılan üç renk seçeneğine ve büyük kardeşiyle neredeyse aynı tasarıma sahip olacağını gösteriyor.
İki telefonu birbirinden ayıran en önemli fark ise kamera tarafında yaşanacak gibi görünüyor. Pixel 7 Pro üçlü bir sensör ile gelirken, ana modelde 50MP Samsung GN1 ve 12MP Sony IMX38 geniş açı sensörlerinden oluşan ikili bir tasarım bizleri karşılayacak.
Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, nihayet 6 Ekim'de düzenlenecek özel bir Google etkinliğinde kullanıcılar ile buluşacak. Yeni etkinlikte, telefonlara güç verecek Google Tensor G2'den yeni geliştirmelere kadar birçok önemli detayın paylaşılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum