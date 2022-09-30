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ABD merkezli teknoloji devi Google, merakla beklenen Pixel 7 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir tanıtım videosu ile Pixel 7 Pro’nun tasarımını izleyiciler ile buluşturan şirket, şimdi de Pixel 7 modelini içeren yeni bir video paylaştı.

Pixel 7 ve Pixel 7 Pro 6 Ekim'de tanıtılacak

Google Pixel 7 serisiyle ilgili bugüne dek ortaya çıkan birçok sızıntı, selefine kıyasla çok ciddi değişimlerle gelmeyeceğini gösteriyor. Bununla birlikte paylaşılan video, telefonun Obsidian, Snow ve Lemongrass olarak adlandırılan üç renk seçeneğine ve büyük kardeşiyle neredeyse aynı tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

İki telefonu birbirinden ayıran en önemli fark ise kamera tarafında yaşanacak gibi görünüyor. Pixel 7 Pro üçlü bir sensör ile gelirken, ana modelde 50MP Samsung GN1 ve 12MP Sony IMX38 geniş açı sensörlerinden oluşan ikili bir tasarım bizleri karşılayacak.

Google Pixel 7 Pro ilk bakış videosu yayınlandı 2 gün önce eklendi

Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, nihayet 6 Ekim'de düzenlenecek özel bir Google etkinliğinde kullanıcılar ile buluşacak. Yeni etkinlikte, telefonlara güç verecek Google Tensor G2'den yeni geliştirmelere kadar birçok önemli detayın paylaşılması bekleniyor.

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Google Pixel 7 resmi tanıtım görüntüleri paylaşıldı