Google Pixel 7 Pro ilk bakış videosu yayınlandı: Ekran, gizemini koruyor

Google, 6 Ekim’de tanıtacağı yeni ürünlerinin tanıtımını yapmaya devam ediyor. Google’ın ilk akılı saati Pixel Watch kadar Pixel 7 özellikle de Pixel 7 Pro merakla bekleniyor. Son yayınlanan Google Pixel 7 Pro ilk bakış videosunda telefonun tasarım detaylarına ve renk seçeneklerine göz atıyoruz.
Siyah, grimsi yeşil, altın ve kar beyazı renkleriyle gördüğümüz Google Pixel 7 Pro, tasarım yönünden önceki modele kıyasla fazla değişiklik sunmayacak. Telefonun kamera barında ufak bir değişiklik söz konusu; Pixel 6 Pro’da cam kamera barı bulunurken yeni modelde metal kamera barı yer alacak. Buna ek olarak, güç düğmesi ve ses tuşlarının yanlar gibi parlak olmadığı, pütürlü bir yapıda olduğu görülüyor.
Google, yeni telefonlarının ekranını göstermemekte ısrar ediyor. Pixel 7 Pro, arka tasarımı ile Pixel 6 Pro’dan çok da farklı değil. Ekran tarafında da ince dokunuşlar mı olacak yoksa yeni bir tasarımla karşılaşacağız, 6 Ekim’de göreceğiz.
Google Pixel 7 Pro beklenen özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, QHD+, 120Hz, LTPO
- İşlemci: Google Tensor G2 SoC, Titan güvenlik çipi
- Arka kamera: 50MP + 12MP (ultra geniş) + 48MP (telefoto)
- Ön kamera: 11MP
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 128GB/256GB
- Batarya: 5000 mAh, 30w hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 13
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum