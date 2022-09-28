Google Pixel 7 Pro ilk bakış videosu yayınlandı: Ekran, gizemini koruyor

Google, 6 Ekim’de tanıtacağı yeni ürünlerinin tanıtımını yapmaya devam ediyor. Google’ın ilk akılı saati Pixel Watch kadar Pixel 7 özellikle de Pixel 7 Pro merakla bekleniyor. Son yayınlanan Google Pixel 7 Pro ilk bakış videosunda telefonun tasarım detaylarına ve renk seçeneklerine göz atıyoruz.

Google Pixel 7 özellikleri sızdırıldı 2 gün önce eklendi

Siyah, grimsi yeşil, altın ve kar beyazı renkleriyle gördüğümüz Google Pixel 7 Pro, tasarım yönünden önceki modele kıyasla fazla değişiklik sunmayacak. Telefonun kamera barında ufak bir değişiklik söz konusu; Pixel 6 Pro’da cam kamera barı bulunurken yeni modelde metal kamera barı yer alacak. Buna ek olarak, güç düğmesi ve ses tuşlarının yanlar gibi parlak olmadığı, pütürlü bir yapıda olduğu görülüyor.

Google, yeni telefonlarının ekranını göstermemekte ısrar ediyor. Pixel 7 Pro, arka tasarımı ile Pixel 6 Pro’dan çok da farklı değil. Ekran tarafında da ince dokunuşlar mı olacak yoksa yeni bir tasarımla karşılaşacağız, 6 Ekim’de göreceğiz.

Google Pixel 7 Pro beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.7 inç, QHD+, 120Hz, LTPO

İşlemci: Google Tensor G2 SoC, Titan güvenlik çipi

Arka kamera: 50MP + 12MP (ultra geniş) + 48MP (telefoto)

Ön kamera: 11MP

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 128GB/256GB

Batarya: 5000 mAh, 30w hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 13

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Google Pixel 7 Pro ilk bakış videosu yayınlandı