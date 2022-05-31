Google Pixel 7 serisinin ilk canlı fotoğrafları ortaya çıktı

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Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Google Pixel 6 serisi, resmi tanıtımından hemen önce ünlü e-ticaret şirketi eBay üzerinde görüntülenmişti. Şimdi de benzer bir olay şirketin yeni Pixel 7 serisinde yaşandı ve telefonun ilk canlı fotoğrafları ortaya çıktı.

Pixel 6'nın tasarım hatlarını koruyor

eBay üzerinde listenen 128 GB’lık Pixel 7 prototipine baktığımızda, yeni telefonun Pixel 6’da bulunan delikli ekran tasarımını devam ettirdiği ve düz AMOLED bir panele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere Google, Pixel 7’nin çift, Pixel 7 Pro’nun ise üçlü bir kamera kurulumu ile geleceğini daha önce duyurmuştu. Bununla birlikte arka tarafında dikdörtgen yapıda çıkıntılı bir kamera bölümü bulunan yeni telefon, iki adet kamera sensörüne ev sahipliği yapıyor.

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Diğer detaylara gelince, fiziksel SIM kart yuvası sol tarafa konumlandırılan yeni cihazın sağ tarafında güç ve ses düğmelerine yer verilmiş. Ayrıca Pixel 6 serisinde 3.5mm kulaklık girişine veda eden Google, bu kararı Pixel 7 serisinde de koruyacak gibi gözüküyor. Google’ın yeni Tensor işlemcisinden güç alacak Pixel 7 serisinin 2022’nin sonbahar aylarında tanıtılması bekleniyor.

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