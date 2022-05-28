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Her yıl düzenlenen Google I/O Geliştirici Konferansı’nda Google, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu ilk kez gösterdi. Her iki cihaz da Pixel 6 serisine oldukça benziyor ancak kamera haznesi bu sefer alüminyum bir çerçeveye sahip. Google, cihaz hakkında ciddi bir bilgi vermesede bu sonbaharda yeni nesil Tensor işlemci ile geleceğini duyurdu.

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Google Pixel 7 serisinin ekranı, beklentileri karşılayamayabilir

Google Pixel 7'nin Obsidyen, Kar ve Limon Otu renkleriyle ve Pixel 7 Pro'nun da Obsidyen, Kar ve Yeşil Ses renkleriyle gelecek. Pixel 7'nin, 1080x2400 çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına ve Pixel 7 Pro'nun ekranı 1440x3120 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor.

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Bununla birlikte Google, Pixel 7 Pro'nun ekran panelinin Pixel 6 Pro'nun geliştirilmiş bir versiyonuyla sonuçlanabileceği tahmin ediliyor. Çözünürlük ve yenileme hızı zaten aynı kaldığından dolayı parlaklık, güç tüketimi gibi konularda iyileştirmeler yapılacağı tahmin ediliyor. Pixel 7, Pixel 6'dan biraz daha küçük olacak ve bu nedenle ekran paneli 1 mm daha dar ve 2 mm daha kısa olacak. Öte yandan, Pixel 7 Pro'nun boyutunun Pixel 6 Pro'nunkiyle aynı olması bekleniyor.

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Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun ekran özellikleri sızdırıldı